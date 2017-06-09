Госдеп США не считает эскалацией авиаудар по проправительственным силам на юге Сирии

ВАШИНГТОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Авиаудар ВВС возглавляемой США коалиции по проправительственным силам на юге Сирии не является эскалацией сложившейся ситуации. Уверенность в этом выразила в четверг начальник пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт на регулярном брифинге для журналистов.

"Коалиция готова защищаться в тот момент, когда силы режима (президента Сирии Башара Асада - прим. ТАСС) продвигаются к (позициям - прим. ТАСС) коалиции, то есть угрожают им, - сказала она. - Мы не рассматриваем это как эскалацию".

В штабе операции Inherent Resolve, которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США, заявили, что контртеррористическая коалиция не намерена вступать в бой с сирийским правительством, а также с российскими или проправительственными войсками.

США в четверг в третий раз за последнее время нанесли авиаудар по проправительственным силам на юге Сирии. 6 июня ВВС коалиции нанесли удар по отрядам проправительственных сил. Атаку штаб объяснил тем, что отряды проникли в некую "деконфликтную зону" и создали угрозу для военной базы коалиции в Ат-Танфе, где находится лагерь по подготовке вооруженной оппозиции.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что "деконфликтные зоны" объявлены коалицией в одностороннем порядке и без согласия Дамаска. В отличие от зон деэскалации, о создании которых условились участники майских переговоров в Астане, они не являются легитимными, отметил Лавров.