Захарова посоветовала США тщательнее планировать авиаудары в Сирии

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Россия призывает международную коалицию во главе с США, которая ведет борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), более ответственно относится к авиаударам по экстремистам в Сирии, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вновь призываем руководство антиигиловской коалиции более ответственно относиться к планируемым авиаударам, которые планируются участниками этого альянса по позициям террористов в Сирии, - сказала она. - Мы неоднократно подчеркивали: подобные непродуманные действия усугубляют страдания именно мирных сирийцев".

Создание зон деэскалации

При этом она подчеркнула, что Москва открыта к контактам со всеми заинтересованными сторонами по зонам деэскалации и укреплению режима прекращения боевых действий в Сирии.

"В рамках наших дипломатических усилий по урегулированию ситуации в Сирии Россия проводит активные контакты с партнерами по реализации подписанного в Астане 4 мая меморандума по созданию зон деэскалации, - сказала она. - Основной объем работы по претворению в жизнь меморандума ложится на плечи стран-гарантов - России, Ирана и Турции".

"В то же время Москва открыта к откровенному обмену мнениями со всеми игроками, которые могли бы внести конструктивный вклад в укрепление режима прекращения боевых действий, снижению уровня насилия в Сирии, облегчения страданий сирийцев, создания условий для продвижения политического процесса", - добавила Захарова.

Практика локальных перемирий

По словам Захаровой, власти Сирии намерены распространить практику локальных перемирий на южные кварталы Дамаска.

"Сирийское руководство намерено и дальше продолжать курс на локальные замирения, - сказала она. - На очереди южные кварталы Дамаска".

При этом она отметила, что Россия отмечает улучшение военно-политической ситуации в Сирии, которое позволяет правительственным войскам сосредоточиться на борьбе с террористами.

"Россия с удовлетворением отмечает улучшение военно-политической обстановки в Сирии, - сказала она. - Реализация меморандума о создании зон деэскалации и укрепление режима прекращения боевых действий позволила правительственным войскам сосредоточиться на борьбе с "Исламским государством", "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена РФ) и аффилированными с ними группировками".

Переговоры в Астане

По словам Захаровой, даты проведения очередного раунда межсирийских переговоров в Астане прорабатываются.

"Даты проведения очередного раунда переговоров в Астане сейчас прорабатываются. Как только будут согласованы конкретные даты и сроки проведения, формат участников, мы вам сможем их подтвердить", - сказала она.