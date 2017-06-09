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Столтенберг: НАТО готово к диалогу с РФ и не хочет новой холодной войны

Международная панорама
9 июня, 18:49 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

Генсек также заявил, что альянс наращивает военное присутствие , потому что Россия продолжает дестабилизировать ситуацию в Восточной Европе

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ОТТАВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. НАТО рассчитывает на возобновление диалога с Россией и не хочет начинать новую холодную войну. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в эфире радиостанции CBC.

"Наш подход к России основан на двух вещах: обороне и диалоге. Россия - это наш сосед и им останется. НАТО не хочет новой холодной войны, мы не хотим новой гонки вооружений", - сказал он. Столтенберг отметил, что возобновление диалога возможно по линии Совета Россия - НАТО.

Генсек также заявил, что альянс "наращивает военное присутствие не только в странах Балтии и Польше, но и на юго-востоке Европы - в Румынии и Болгарии", потому что "Россия продолжает дестабилизировать ситуацию в Восточной Европе".

На прошедшем в конце мая саммите НАТО в Брюсселе Столтенберг заявил, что альянс не ищет конфронтации с Россией.

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