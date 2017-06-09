Пентагон: Россия помогла стабилизировать ситуацию в районе Эт-Танфа

ВАШИНГТОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Россия содействовала нормализации ситуации в районе города Эт-Танф на юге Сирии. Об этом журналистам заявил официальный представитель Министерства обороны США капитан первого ранга ВМС Джефф Дэвис.

По его словам, предпринятые РФ шаги были "очень полезными". Он пояснил, что речь идет о контактах между российскими и американскими военными, которые касались проправительственных сил в этом районе.

Дэвис отметил, что за последнее время военные двух стран несколько раз связывались друг с другом, в том числе на уровне старших офицеров.