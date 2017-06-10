Шиитское ополчения Ирака объявило о завершении кампании к западу от Мосула

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 10 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Проправительственные военизированные формирования Ирака "Аль-Хашд аш-Шааби" (шиитское ополчение) завершили кампанию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) к западу от Мосула. Об этом, как передает новостной портал Sot Al Iraq, заявил один из командиров ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

"Мы выполнили все поставленные перед нами задачи к западу от Мосула, - сказал он. - Освобождено 360 населенных пунктов на площади 14 тыс. кв км. В западной части Найнавы (северная провинция, в которую входит Мосул - прим. ТАСС) нам удалось уничтожить более 2 тыс. боевиков ИГ". При этом аль-Мухандис заявил о готовности "Аль-Хашд аш-Шааби" начать наступление на Талль-Афар после "получения приказа главнокомандующего вооруженными силами (премьер-министр Хейдар аль-Абади - прим. ТАСС)".

Говоря о проходящей операции по зачистке от террористов ирако-сирийской границы аль-Мухандис отметил, что после выдворения оттуда боевиков ИГ контроль будет передан пограничной полиции Ирака.

29 мая командир бригады "Бадр", входящей в состав "Аль-Хашд аш-Шааби", Хади аль-Амири сообщил телеканалу Al Mayadeen, что подчиненные ему отряды проведут зачистку пограничной полосы вплоть до населенного пункта Эль-Каим. За почти две недели операции им удалось восстановить контроль над КПП Телль-Сфук на границе с Сирией, от которого идет шоссе на Мосул и КПП Джаяр-Галфас рядом с населенным пунктом Умм-Джрейс.