Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шиитское ополчения Ирака объявило о завершении кампании к западу от Мосула

Международная панорама
10 июня, 14:45 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев

Один из командиров ополчения сообщил, что освобождено 360 населенных пунктов, ликвидированы более 2 тыс. боевиков

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 10 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Проправительственные военизированные формирования Ирака "Аль-Хашд аш-Шааби" (шиитское ополчение) завершили кампанию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) к западу от Мосула. Об этом, как передает новостной портал Sot Al Iraq, заявил один из командиров ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

"Мы выполнили все поставленные перед нами задачи к западу от Мосула, - сказал он. - Освобождено 360 населенных пунктов на площади 14 тыс. кв км. В западной части Найнавы (северная провинция, в которую входит Мосул - прим. ТАСС) нам удалось уничтожить более 2 тыс. боевиков ИГ". При этом аль-Мухандис заявил о готовности "Аль-Хашд аш-Шааби" начать наступление на Талль-Афар после "получения приказа главнокомандующего вооруженными силами (премьер-министр Хейдар аль-Абади - прим. ТАСС)".

Говоря о проходящей операции по зачистке от террористов ирако-сирийской границы аль-Мухандис отметил, что после выдворения оттуда боевиков ИГ контроль будет передан пограничной полиции Ирака.

29 мая командир бригады "Бадр", входящей в состав "Аль-Хашд аш-Шааби", Хади аль-Амири сообщил телеканалу Al Mayadeen, что подчиненные ему отряды проведут зачистку пограничной полосы вплоть до населенного пункта Эль-Каим. За почти две недели операции им удалось восстановить контроль над КПП Телль-Сфук на границе с Сирией, от которого идет шоссе на Мосул и КПП Джаяр-Галфас рядом с населенным пунктом Умм-Джрейс.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Ирак
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Общественная палата назвала 10 самых добрых городов России
2
Глава МИД Катара поблагодарил РФ за предложенную помощь
3
Полиция предупредила о необходимости соблюдения закона на акции оппозиции 12 июня в Москве
4
На берегу водохранилища на Урале пропал четырехлетний мальчик
5
СМИ: президент Болгарии заявил, что поддержит любые действия по отмене санкций против РФ
6
Глава РКЦ в Белоруссии обратился с открытым письмом к Светлане Алексиевич
7
Главы МИД России и Катара обсудят дипломатический кризис на Ближнем Востоке
Темы дня
Загрузка...
Реклама