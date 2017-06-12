WP: генпрокуроры штата Мэриленд и округа Колумбия намерены предъявить иск президенту США

В Андаманском море найдены тела 59 пассажиров потерпевшего крушение самолета ВВС МьянмыПроисшествия 12 июня, 7:57
Малкин заявил, что хочет завоевать еще больше Кубков Стэнли в составе "Питтсбурга"Спорт 12 июня, 7:20
WP: генпрокуроры штата Мэриленд и округа Колумбия намерены предъявить иск президенту СШАМеждународная панорама 12 июня, 7:12
Малкин стал первым россиянином, дважды завоевавшим титул лучшего бомбардира плей-офф НХЛСпорт 12 июня, 6:34
Капитан "Питтсбурга" Кросби признан самым ценным игроком плей-офф НХЛСпорт 12 июня, 6:16
Клуб НХЛ "Питтсбург" стал пятикратным обладателем Кубка СтэнлиСпорт 12 июня, 6:00
Сборные Мексики и США сыграли вничью в отборочном матче ЧМ-2018Спорт 12 июня, 5:28
Меланья Трамп рада переезду в Белый домМеждународная панорама 12 июня, 5:20
В больницы Бурятии доставлены 8 пострадавших в ДТП в Забайкалье в крайне тяжелом состоянииПроисшествия 12 июня, 4:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 12 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Генеральные прокуроры штата Мэриленд и федерального округа Колумбия планируют предъявить судебный иск президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщила газета The Washington Post.
По ее данным, истцы будут утверждать, что даже после прихода на пост главы государства в январе текущего года Трамп фактически продолжает получать через контролировавшиеся им прежде компании выплаты от правительств других государств, нарушая, таким образом, положения конституции США.