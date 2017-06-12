WP: генпрокуроры штата Мэриленд и округа Колумбия намерены предъявить иск президенту США

ВАШИНГТОН, 12 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Генеральные прокуроры штата Мэриленд и федерального округа Колумбия планируют предъявить судебный иск президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, истцы будут утверждать, что даже после прихода на пост главы государства в январе текущего года Трамп фактически продолжает получать через контролировавшиеся им прежде компании выплаты от правительств других государств, нарушая, таким образом, положения конституции США.