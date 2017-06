Оливер Стоун не сталкивался с запретами в выборе вопросов к Путину

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американский режиссер Оливер Стоун не испытывал никаких ограничений в выборе и формулировании вопросов, которые он задавал президенту России Владимиру Путину во время бесед, ставших основой для нового документального фильма. Стоун заверил в этом в опубликованном 12 июня интервью газете The Los Angeles Times.

"Никакие вопросы не запрещались, их не надо было просматривать заранее. Все было целиком под нашим контролем", - отметил режиссер.

Отвечая на вопрос, он допустил, что его фильмы и репутация отчасти повлияли на согласие российского лидера провести серию бесед. "Он знал, кто я такой. Уверен, что фильм "Взвод" произвел эффект там (в России). И "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе" тоже", - сказал Стоун, добавив также документальный сериал "Нерассказанная история Соединенных Штатов" (The Untold History of the United States, 2012-13).

Кинематографист критически отозвался об интервью, которое недавно брала у Путина в Санкт-Петербурге ведущая телекомпании NBC Мегин Келли. По мнению Стоуна, Келли переусердствовала в "установлении враждебных отношений". "Если бы я поступил так, то долго бы не продержался. С собеседником надо налаживать отношения и чувство доверия. А пытаться доказывать свой крутой характер ни к чему полезному не приведет", - заключил Стоун.

В фильмографии Стоуна - такие фильмы, как "Уолл Стрит: Деньги не спят" (Wall Street: Money Never Sleeps, 2010), "Башни-близнецы" (World Trade Center, 2006), "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе" (JFK, 1991), "Взвод" (Platoon, 1986). Он удостаивался призов Берлинского и Венецианского кинофестивалей и трижды получал премии Американской академии киноискусств "Оскар".

Путин и Стоун провели несколько продолжительных бесед, на основе которых был снят четырехсерийный документальный фильм. Его премьерный показ начнется в США сегодня и завершится 15 июня. Пока в эфир вышли только несколько фрагментов интервью.