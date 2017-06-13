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Закон о языковой квоте для телеканалов вступит в силу на Украине 13 октября

Международная панорама
13 июня, 15:25 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, июня. /ТАСС

Регулятор предупредил, что особо "пристальное внимание будет уделено в первую очередь тем вещателям, в эфирах которых до сих пор звучало меньше всего украинского языка"

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КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Закон, обязывающий украинские телеканалы и радиостанции вести не менее 75% эфира на украинском языке, вступит в силу 13 октября. Об этом сообщил во вторник Национальный совет по телевидению и радиовещанию.

"Сегодня, 13 июня, в газете "Голос Украины" номер 106 опубликован Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации". Он вступает в силу через четыре месяца - 13 октября", - говорится в сообщении. "Национальный совет обращает внимание телекомпаний на необходимость неукоснительного выполнения законодательных изменений и просит принять соответствующие меры для того, чтобы закон исполнялся должным образом и во всем объеме. За нарушение требований предусмотрен штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора", - предупреждает регулятор.

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Отмечается, что особо "пристальное внимание будет уделено в первую очередь тем вещателям, в эфирах которых до сих пор звучало меньше всего украинского языка". Сообщается также, что в настоящее время разрабатывается методология расчета доли государственного языка в эфире. Регулятор "надеется, что неравнодушная общественность тоже присоединится к мониторингу эфира украинских телевизионных вещателей".

Закон предусматривает, что в эфире общенациональных и региональных телеканалов доля украинского языка в фильмах и передачах должна составлять 75%, местных вещателей - 60%, а также 75% всех новостей должны транслироваться на украинском языке.

Ранее, в ноябре 2016 года, украинский парламент принял закон о языковых квотах, согласно которому не менее 60% суточного объема информационно-аналитических и развлекательных передач должны были вестись на государственном языке, а доля песен на украинском языке должна была составлять не менее 35% от общего эфирного времени.

Эксперты называют введение квот "антирыночными" мерами, прогнозируют сокращение аудитории украинских телеканалов и массовое обращение телезрителей к интернету.

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