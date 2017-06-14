Петиция к Порошенко об отмене блокировки "ВКонтакте" набрала более 25 тыс. голосов

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Петиция к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой отменить блокировку российского интернет-ресурса "ВКонтакте" менее чем за месяц набрала более 25 тысяч голосов.

"25 тысяч 107 человек присоединились к петиции, размещенной 16 мая на сайте президента Украины, об отмене блокировки соцсети "ВКонтакте", - отметили в администрации главы государства.

Теперь Порошенко должен отреагировать на предложение общественности и пересмотреть свой указ от 18 мая, которым он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении санкций против России, согласно которому, в частности, должен быть заблокирован доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсам "Яндекс" и "Мейл.ру", а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта "1С".

На Украине аудитория сервисов компаний, на которые распространяются санкции, составляет десятки миллионов человек. "Яндекс" оценивает количество пользователей в 11 млн, на платформах "Мейл.ру" общается около 25 млн жителей Украины, 16 млн человек пользуются "ВКонтакте" и около 9,5 млн - "Одноклассниками".

Возможность подачи электронных петиций на сайте главы украинского государства введена в августе 2015 года. Нововведение успело приобрести популярность, необходимые 25 тысяч голосов предложенные инициативы набирали неоднократно. Одними из самых ярких петиций стали ходатайство в поддержку Михаила Саакашвили как кандидата на пост премьер-министра Украины, а также предложение отправить Юлию Тимошенко послом в Гондурас.