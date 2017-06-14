Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Петиция к Порошенко об отмене блокировки "ВКонтакте" набрала более 25 тыс. голосов

Международная панорама
14 июня, 16:54 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, июня. /ТАСС

Этой соцсетью пользуется 16 млн украинцев

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Коньков/ТАСС

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Петиция к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой отменить блокировку российского интернет-ресурса "ВКонтакте" менее чем за месяц набрала более 25 тысяч голосов.

"25 тысяч 107 человек присоединились к петиции, размещенной 16 мая на сайте президента Украины, об отмене блокировки соцсети "ВКонтакте", - отметили в администрации главы государства.

Смотрите также

Санкции против рунета: что известно о блокировке Украиной российских сайтов

Теперь Порошенко должен отреагировать на предложение общественности и пересмотреть свой указ от 18 мая, которым он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении санкций против России, согласно которому, в частности, должен быть заблокирован доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсам "Яндекс" и "Мейл.ру", а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта "1С".

На Украине аудитория сервисов компаний, на которые распространяются санкции, составляет десятки миллионов человек. "Яндекс" оценивает количество пользователей в 11 млн, на платформах "Мейл.ру" общается около 25 млн жителей Украины, 16 млн человек пользуются "ВКонтакте" и около 9,5 млн - "Одноклассниками".

Возможность подачи электронных петиций на сайте главы украинского государства введена в августе 2015 года. Нововведение успело приобрести популярность, необходимые 25 тысяч голосов предложенные инициативы набирали неоднократно. Одними из самых ярких петиций стали ходатайство в поддержку Михаила Саакашвили как кандидата на пост премьер-министра Украины, а также предложение отправить Юлию Тимошенко послом в Гондурас.

Смотрите также

Украинскому правительству оставили доступ к запрещенным российским соцсетям

В администрации Порошенко признали, что не смогут на 100% заблокировать российские соцсети

Фраза Порошенко "мой народ проживет без соцсетей" возмутила украинских пользователей

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Санкции Украины против России
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белоруссия перестанет учитывать рубль в валютных резервах из-за перехода на методику МВФ
2
Бизнесмен Михайлов просит взыскать с Навального и ФБК 500 тыс. руб. по иску о защите чести
3
Проезд в пригородных электричках Москвы подорожает с 1 июля
4
На Урале найден живым четырехлетний ребенок, пропавший в лесу 10 июня
5
Средний балл за ЕГЭ по профильной математике вырос до 47 в 2017 году
6
Орешкин ожидает длительную волну роста российской экономики
7
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
Темы дня
Загрузка...
Реклама