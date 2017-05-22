В администрации Порошенко признали, что не смогут на 100% заблокировать российские соцсети

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КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Украинское правительство не имеет возможности полностью заблокировать российские социальные сети. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив в рамках круглого стола в Украинском институте будущего.
"По технологичности, мы должны понять одну простую вещь: действительно, ничего на 100% запретить невозможно, и это факт, который всем известен", - указал он. Однако значительную часть пользователей все же удастся изолировать от российских соцсетей, считает он. "Поверьте, мы можем сегодня отсечь 60% аудитории "ВКонтакте" с помощью url, dns и управления трафиком", - сказал Шимкив.
По его словам, введенные санкции уже дали результаты и часть украинской аудитории прекратила пользоваться соцсетями.
Указ президента Петра Порошенко, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении экономических и других санкций, вступил в силу 17 мая. В новом санкционном списке оказались 1228 физических и 468 юридических лиц.
В этом году Украина впервые ввела санкции в отношении российских компаний интернет- и медиаотрасли, таких как Mail.ru Group, "Яндекс", "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также под ограничительные меры попал ряд российских СМИ: медиахолдинг "РБК", "Звезда", "ТНТ", "Москва Медиа", МИА "Россия сегодня", "Наше радио", "НТВ-Плюс", НТВ, "Первый канал", "Россия 24", "РТР-Планета", а также производители антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского", "Доктор Веб" и поставщики популярных ERP-систем ООО "1С", ООО "Корпорация "Парус", ЗАО "Галактика Центр".
Указ уже осудили многие правозащитники. В частности, международная организация Human Rights Watch считает, что следует отменить запрет, влияющий на работу таких интернет- платформ, как "Вконтакте", "Одноклассники", РБК и "Яндекс", а также принять меры по защите свободы слова и информации на Украине. Генеральный секретарь Совета Европы Турбйорн Ягланд заявил, что блокирование на Украине веб-ресурсов и социальных сетей противоречит пониманию свободы слова.