На Украине чиновников обязали сменить российские электронные адреса на украинские

КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Национальное агентство по предотвращению коррупции потребовало от украинских чиновников изменить российские электронные адреса на украинские в едином реестре электронных деклараций.

Об этом заявили в пресс-службе антикорупционного ведомства.

"Просим безотлагательно сменить электронные почтовые ящики российских доменов (например: mail.ru, yandex.ru, bk.ru) в личных учетных записях Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, на созданные на украинских серверах (например ukr.net, i.ua, email.ua, gmail.com)", - говорится в сообщении.

Такое требование в ведомстве объяснили необходимостью выполнения указа украинского президента, которым, в частности, блокируются российские почтовые сервисы.

Президент Украины Петр Порошенко 16 мая ввел в действие решение СНБО о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мейл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Как сообщила пресс-служба главы Украины, провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к этим ресурсам. После этого Кабинету министров Украины, Службе безопасности страны при участии Национального банка поручено было разработать механизм по обеспечению выполнения этого решения.

На Украине аудитория сервисов компаний, на которые распространяются санкции, составляет десятки миллионов человек. "Яндекс" оценивает количество пользователей в 11 млн, на платформах "Мейл.ру" общается около 25 млн жителей Украины, 16 млн человек пользуются сетью "ВКонтакте" и около 9,5 млн - "Одноклассниками".