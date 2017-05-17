ЕС запросил у Киева информацию о блокировке российских интернет-ресурсов

БРЮССЕЛЬ, 17 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Евросоюз запросил у Украины информацию о блокировании российских интернет-ресурсов в стране, которыми пользуется большая часть ее населения. Об этом ТАСС сообщил в среду представитель ЕС.

"Мы подняли этот вопрос с нашими украинскими партнерами для получения дальнейшей информации", - сказал он.

Президент Украины Петр Порошенко 16 мая ввел в действие решение СНБО о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Как сообщила пресс-служба главы Украины, провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к этим ресурсам.

На Украине аудитория сервисов компаний, на который распространяются санкции, достаточно большая: "Яндекс" оценивает количество пользователей в 11 млн, на платформах Mail.ru общается около 25 млн жителей Украины, 16 млн человек пользуются сетью "ВКонтакте" и около 9,5 млн - "Одноклассниками".