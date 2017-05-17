"ВКонтакте" установила рекорд посещаемости среди украинцев за прошедшие сутки

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КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" установила во вторник, 16 мая, рекорд по посещаемости среди украинцев - 18 млн уникальных пользователей. Об этом говорится в официальной группе компании на Украине.
"VK ("ВКонтакте" - прим. ТАСС) установил новый рекорд на Украине: 18 млн уникальных посетителей за сутки - на два миллиона больше, чем в предыдущий триумф. Вчера наша социальная сеть стала самым популярным интернет-ресурсом страны", - говорится в сообщении.
Накануне президент Украины Петр Порошенко подписал расширенный список санкций, состоящий из 1228 физических лиц и 468 юридических. Список пополнили ряд депутатов Госдумы, судьи Конституционного суда, российские журналисты, телеканалы, социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", а также Mail.ru и "Яндекс".
Порошенко во исполнение собственного указа заявил, что удаляет все аккаунты из запрещенных им социальных сетей и призвал украинцев последовать его примеру "по соображениям безопасности". Многие международные организации уже обвинили украинского президента в нарушении свободы слова в стране из-за запрета соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".