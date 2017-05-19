Петиция к Порошенко с требованием снять запрет "ВКонтакте" набрала 13,5 тыс. голосов

КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Украинцы активно подписывают петицию к президенту Петру Порошенко, зарегистрированную на сайте администрации главы государства, с требованием снять блокировку социальной сети "ВКонтакте".

За считанные дни документ набрал более 13,5 тысячи голосов из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения президентом.

"Это ("ВКонтакте" - прим. ТАСС) огромная рекламная платформа, которая помогает в реализации отечественного продукта, творчества, контента. Потеря данной платформы крайне негативно скажется на отечественном производителе любого вида товаров, услуг и так далее", - обосновывает необходимость пересмотра на Украине решения о запрете "ВКонтакте" автор петиции Анатолий Ткаченко.

На данный момент число подписавших петицию приближается к 14 тысячам человек.

Порошенко 16 мая ввел в действие решение СНБО о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мейл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Как сообщила пресс-служба главы Украины, провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к этим ресурсам. После этого Кабинету министров Украины, Службе безопасности при участии Нацбанка поручено было разработать механизм по обеспечению выполнения этого решения.

На Украине аудитория сервисов компаний, на которые распространяются санкции, составляет десятки миллионов человек. "Яндекс" оценивает количество пользователей в 11 млн, на платформах "Мейл.ру" общается около 25 млн жителей Украины, 16 млн человек пользуются сетью "ВКонтакте" и около 9,5 млн - "Одноклассниками".