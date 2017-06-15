Тиллерсон призвал Конгресс США не блокировать конструктивный диалог с Россией санкциями

ВАШИНГТОН, 15 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американская администрация просит Конгресс США не блокировать возможность налаживания конструктивного диалога с Россией новыми односторонними санкциями. К этому свелась суть комментариев, с которыми выступил в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Он принял участие в слушаниях, посвященных рассмотрению проекта бюджета на внешнеполитическую деятельность Вашингтона в 2018 финансовом году и состоявшихся в комитетах по иностранным делам и ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США. Под занавес общения главы внешнеполитического ведомства США с законодателями Сенат Конгресса включил поправку, предусматривающую применение дополнительных антироссийских санкций, в законопроект о рестрикциях против Ирана.

"Я бы призывал Конгресс гарантировать, что любое законодательство обеспечивает президенту (США Дональду Трампу - прим. ТАСС) гибкость, позволяющую регулировать санкции, дабы удовлетворять потребности вечно меняющейся дипломатической ситуации. По существу мы бы просили обеспечить гибкость, позволяющую увеличивать температуру, когда нам это необходимо, но также гарантирующую способность поддерживать конструктивный диалог", - подчеркнул Тиллерсон.

Третьего не дано

С его точки зрения, Сенату и Палате представителей следует повременить с рассмотрением законопроекта, в который включена антироссийская поправка, а также исходить из приоритетности многосторонних ограничительных мер. При этом Тиллерсон признал, что российско-американские "отношения ухудшаются" и выбирать приходится между попыткой их улучшения и перспективой дальнейшей деградации, чреватой полной неопределенностью.

"Две величайшие ядерные державы на планете не могут иметь отношения такого рода. Мы должны передвинуть их в другое место. И это меня и попросили сделать: определить, можем ли мы передвинуть отношения в другое место, которое не представляет нам и миру того рода угроз, которые, как я опасаюсь, представляют текущие отношения и будет представлять их дальнейшее ухудшение", - сказал шеф американской дипломатии. Он имел в виду инструкции относительно подхода к выстраиванию отношений с Россией, полученные от президента Трампа.

"Вопрос заключается в том, хотим ли мы дальнейшего ухудшения отношений или нет. К чему это приведет? Что дальше? Или же мы хотим стабилизировать отношения и начать обсуждать стоящие перед нами вопросы, включая вмешательство в ход выборов, чтобы двигаться к какому-то их урегулированию", - продолжал Тиллерсон.

Ставка на многосторонние шаги

"Вполне может случиться так, что по прошествии какого-то времени в этих (российско-американских) дискуссиях, я скажу вам: "У нас ничего не выходит", - продолжал Тиллерсон, обращаясь к конгрессменам. По его словам, в таком случае он первым готов будет обратиться к законодателям с просьбой вернуться к рассмотрению законопроекта.

"Санкции - это чрезвычайно полезный инструмент. Односторонние санкции не столь полезны, как многосторонние. И, когда мы думаем о дополнительных санкциях, стоящие передо мной вызовы заключаются в решении вопроса о том, как обеспечить, чтобы и другие союзники, а не только мы, действовали таким же образом - дабы эти санкции стали эффективным давлением. Мы можем предпринимать односторонние действия, но в таком случае они будут в определенной степени выхолощенными, и (президент России Владимир) Путин будет знать, что они выхолощенные", - заявил Тиллерсон.

Перспективы смягчения

Он предупредил, что США не собираются смягчать односторонние ограничения в отношении России до достижения целей, заложенных в минских договоренностях, которые направлены на урегулирование на Украине. "Наше намерение в этом не заключается. И мы этого не сделаем. Я опять говорю о целях "Минска", - подчеркнул Тиллерсон, реагируя на выраженное одним из законодателей опасение по поводу того, что Трамп ослабит режим антироссийских санкций до преодоления кризиса на Украине.

Альтернативы "Минску"?

В связи с этим госсекретарь сообщил, что администрация Трампа не желает "приковывать" себя к минским соглашениям, так как не исключает урегулирования ситуации на Украине и посредством каких-то иных договоренностей. "Очень возможно, что правительство Украины и правительство России могут прийти к удовлетворительному урегулированию посредством какой-то структуры, отличающейся от "Минска", но достигающей целей, заложенных в "Минске", которым мы привержены, - сказал Тиллерсон. - Поэтому мое предостережение заключается в следующем: я бы не хотел, чтобы мы приковывали бы себя к "Минску", если обнаружится, что стороны решат урегулировать проблему посредством иного соглашения".

Все те же обвинения

Кроме того, руководитель внешнеполитического ведомства предположил, что вопрос о приписываемом Вашингтоном Москве вмешательстве в избирательные процессы в США способен превратиться в вечный раздражитель двусторонних отношений, если Россия не снимет его с повестки дня. "Я говорю об этом с россиянами напрямую", - подтвердил Тиллерсон, затронув утверждения о воздействии Москвы на прошлогодние американские президентские выборы. Между тем Россия неоднократно отвергала на самом высоком уровне эти обвинения.

По словам госсекретаря США, на переговорах с ним российское руководство дало на означенные претензии такой же ответ, какой оглашало публично на протяжении всех последних месяцев. "Тем не менее, мы довели до сведения (России) свою жалобу на этот счет", - отметил Тиллерсон. "Это станет постоянной преградой нашей способности улучшить наши отношения, если они не займутся данным вопросом", - считает шеф американской дипломатии.

Как он выразился, Трамп намерен лишь "попытаться восстановить эти отношения (до уровня) чего-то, отвечающего интересам американского народа". "(Но) мы серьезно относимся к своим отношениям с Россией", - заверил Тиллерсон. Как он констатировал, Россия "является глобальной ядерной державой".

Строить прогнозы по поводу того, чем могут увенчаться усилия по нормализации двусторонних связей, Тиллерсон отказался. Взаимодействие новой вашингтонской администрации с правительством России находится пока "на ранних стадиях", указал госсекретарь США.