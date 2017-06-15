Пресс-служба Белого дома не знает, смотрел ли Трамп интервью Стоуна с Путиным

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ВАШИНГТОН, 15 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Пресс-служба Белого дома не знает, смотрел ли президент США Дональд Трамп документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна, основанный на серии бесед с российским лидером Владимиром Путиным.
"Мне об этом ничего не известно", - сказала в четверг, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на эту тему, первый заместитель пресс-секретаря президента США Сара Хакаби-Сандерс. На уточняющий вопрос, докладывали ли Трампу об этих передачах, она ответила: "Я не уверена. А почему ему должны были о них докладывать?".
Премьерный показ четырехсерийного фильма Стоуна "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews) завершается в четверг на кабельном канале Showtime, принадлежащем телекомпании CBS.