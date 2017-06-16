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Тиллерсон отказался говорить, почему освобожденный в КНДР студент из США впал в кому

Международная панорама
16 июня, 2:46 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Кроме того, госсекретарь проигнорировал вопрос о том, намерены ли США принимать какие-то меры возмездия в отношении КНДР

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ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Администрация США не намерена давать публичные комментарии по поводу обстоятельств, при которых освобожденный в КНДР американский студент Отто Фредерик Вомбиер впал в кому. Об этом сообщил в четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы рады, что он находится дома, воссоединился с семьей. (Но) мы не комментируем никакие обстоятельства, связанные с состоянием его здоровья. Это частное дело, которое касается его и его семьи. Мы не будем комментировать обстоятельства, относящиеся к его состоянию, а также тому, каким образом он мог в нем оказаться", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства США, выступая в Майами (штат Флорида) на пресс-конференции.

Тиллерсон проигнорировал вопрос о том, намерены ли США принимать какие-то меры возмездия в отношении КНДР. Его общение с журналистами состоялось по итогам конференции по вопросам экономического развития и безопасности Центральной Америки. Данное совещание было организовано властями США и Мексики, участие в нем приняли в том числе руководители Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.

Американский студент прибыл в КНДР 25 декабря 2015 года из Пекина в составе туристической группы, а ночью 1 января 2016 года он пробрался в служебное помещение предназначенной для иностранных туристов гостиницы и сорвал со стены вывешенный там политический плакат. Вомбиер был приговорен Верховным судом КНДР к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. Его обвинили в попытке "подорвать единство корейского народа".

Во вторник 22-летний Вомбиер был освобожден и передан представителям США. Как объявили в четверг американские врачи, у молодого человека тяжелое поражение всех отделов головного мозга и практически необратимый процесс отмирания его тканей. Относительно того, при каких обстоятельствах Вомбиер впал в кому, поступает противоречивая информация.

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