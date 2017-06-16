Меркель: Коль понял, что объединение Германии неотделимо связано с объединением Европы

БЕРЛИН, 16 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Гельмут Коль, скончавшийся в возрасте 87 лет, понимал, что процесс объединения Германии неизбежно связан с объединением Европы. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по случаю кончины бывшего главы правительства ФРГ Гельмута Коля.

"Нам еще потребуется время, чтобы осознать, кого мы потеряли в его лице", - отметила она. По мнению Меркель, Коль "был удачей для Германии". "Я преклоняюсь в память о нем", - сказала Меркель.

"В действительности две важнейшие задачи германской политики последних десятилетий определяли деятельность Коля - достижение единства нашей родины и объединение Европы. Коль понял, что одно и другое неотделимо друг от друга, - подчеркнула Меркель. - Его заслуги в достижении обеих целей заслуживают признания".

По ее мнению, Коль "стал удачей для Германии", которую "он любил и которой оставался верен на протяжении своей жизни". Меркель подчеркнула, что Коль "обладал тонким чутьем истории" и стремился создать доверие между Вашингтоном и Москвой, Парижем и Варшавой. "В нашей памяти он останется великим европейцем и канцлером германского единства. Я преклоняюсь в память о нем", - сказала Меркель.

Гельмут Коль скончался в своем доме в Людвигсхафене (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) в возрасте 87 лет.