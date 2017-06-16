Слуцкий: Гельмут Коль изменил политику Европы и всего мира

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль - это историческая личность, чья политика изменила Европу и мир. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Гельмут Коль - это знаковая фигура для своего времени. Он стал исторической личностью еще при жизни", - подчеркнул Слуцкий.

Коль, отметил глава комитета, "сыграл огромную роль для прекращения холодной войны, и недаром его называют канцлером воссоединения". "Именно в годы правления Коля произошло падение Берлинской стены и объединение ФРГ и ГДР", - напомнил депутат.

Слуцкий считает, что политика Коля "изменила Германию, Европу и мир". "И как бы, кто бы ни оценивал его деятельность, однозначно можно сказать, что ушел из жизни один из влиятельнейших европейских и мировых деятелей", - заключил глава комитета.