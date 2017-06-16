Путин: Гельмута Коля будут помнить как сторонника дружественных отношений ФРГ и России

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту ФРГ Франк-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в связи с кончиной бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Президент РФ подчеркнул, что с именем Гельмута Коля связаны важнейшие события современной германской истории. Долгие годы занимая пост федерального канцлера, Гельмут Коль сыграл ключевую роль в прекращении "холодной войны" и объединении Германии, отметил Путин.
"Мне посчастливилось лично общаться с Гельмутом Колем. Я искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях. В России его будут помнить как принципиального сторонника развития дружественных отношений между нашими странами, внесшего огромный вклад в укрепление взаимовыгодного двустороннего партнерства и добрососедства", - говорится, в частности, в телеграмме.
Президент России передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного, правительству и всему народу Германии.
Ранее германская газета Bild сообщила, что экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался в возрасте 87 лет.