Наина Ельцина: Гельмут Коль сделал многое для развития отношений Германии и России

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль, который скончался в пятницу в возрасте 87 лет, сделал многое для развития отношений Германии и России, заявила ТАСС вдова первого президента России Наина Ельцина.

"Пришла печальная новость: ушел из жизни бывший канцлер Германии Гельмут Коль - человек, который так много сделал для развития равноправных отношений между своей страной и новой демократической Россией. В непростые для нашей страны девяностые годы господин Коль искренне старался помочь нам справиться с политическими и экономическими проблемами, связанными с распадом СССР", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что Бориса Ельцина и Гельмута Коля связывали дружеские отношения.

"Канцлера Германии и первого президента России связывали не просто партнерские, но и личные дружеские отношения. Борис Николаевич высоко ценил те теплые чувства, которые господин Коль испытывал к России. Мы близко общались, он бывал у нас дома, мы - у него, и я тоже могла оценить, насколько он неравнодушен к судьбе нашей страны. Сегодня мир потерял мудрого и дальновидного политика, а наша семья - человека, чей дружбой мы дорожили и гордились", - сказала Ельцина.

"Мои самые искренние сочувствия гражданам Германии, друзьям и близким господина Гельмута Коля", - добавила вдова первого президента России.