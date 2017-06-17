Трамп: наследие Гельмута Коля будет продолжать жить

Британские власти выделили погорельцам Grenfell Tower более $6 млнОбщество 17 июня, 2:17
Свидлер и Непомнящий выступят за сборную России на чемпионате мира по шахматамСпорт 17 июня, 1:27
Футболист Макеев продолжит карьеру в "Ростове"Спорт 17 июня, 1:04
Путин: Анатолий Собчак был здравомыслящим человеком и был против распада СССРПолитика 17 июня, 0:50
Оливер Стоун назвал Владимира Путина "отличным руководителем" для РоссииМеждународная панорама 17 июня, 0:34
Путин: закрытие участка границы РФ и Украины до урегулирования приведет к гибели людейПолитика 17 июня, 0:30
Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном у берегов ЯпонииПроисшествия 17 июня, 0:25
Российский боксер Ковалев попытается взять реванш у Уорда за спорное поражениеСпорт 17 июня, 0:23
Матч сборных России и Новой Зеландии откроет Кубок конфедераций по футболуСпорт 17 июня, 0:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Экс-канцлер ФРГ и объединенной Германии Гельмут Коль выступал в поддержку Европы и трансатлантических отношений, его наследие будет продолжать жить. Об этом говорится в распространенном в пятницу Белым домом заявлении президента США Дональда Трампа.
"Он был не только отцом объединенной Германии, но и выступал в поддержку Европы и трансатлантических отношений. Мир извлек пользу из его видения и усилий. Его наследие будет продолжать жить", - подчеркнул президент, отреагировав на печальную новость о кончине известного немецкого политика.
Трамп также отметил, что Коль "был другом и союзником Соединенных Штатов". "От имени американского народа я выражаю самые глубокие соболезнования народу Германии, семье и близким бывшего канцлера Гельмута Коля. Мы были опечалены, узнав о его сегодняшней кончине в Людвигсхафене", - сказал глава государства.
Коль скончался в пятницу в возрасте 87 лет.