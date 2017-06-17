Трамп: наследие Гельмута Коля будет продолжать жить

ВАШИНГТОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Экс-канцлер ФРГ и объединенной Германии Гельмут Коль выступал в поддержку Европы и трансатлантических отношений, его наследие будет продолжать жить. Об этом говорится в распространенном в пятницу Белым домом заявлении президента США Дональда Трампа.

"Он был не только отцом объединенной Германии, но и выступал в поддержку Европы и трансатлантических отношений. Мир извлек пользу из его видения и усилий. Его наследие будет продолжать жить", - подчеркнул президент, отреагировав на печальную новость о кончине известного немецкого политика.

Трамп также отметил, что Коль "был другом и союзником Соединенных Штатов". "От имени американского народа я выражаю самые глубокие соболезнования народу Германии, семье и близким бывшего канцлера Гельмута Коля. Мы были опечалены, узнав о его сегодняшней кончине в Людвигсхафене", - сказал глава государства.

Коль скончался в пятницу в возрасте 87 лет.