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Трамп: наследие Гельмута Коля будет продолжать жить

Международная панорама
17 июня, 4:32 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

По словам президента США, экс-канцлер ФРГ был "не только отцом объединенной Германии, но и выступал в поддержку Европы и трансатлантических отношений"

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ВАШИНГТОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Экс-канцлер ФРГ и объединенной Германии Гельмут Коль выступал в поддержку Европы и трансатлантических отношений, его наследие будет продолжать жить. Об этом говорится в распространенном в пятницу Белым домом заявлении президента США Дональда Трампа.

"Он был не только отцом объединенной Германии, но и выступал в поддержку Европы и трансатлантических отношений. Мир извлек пользу из его видения и усилий. Его наследие будет продолжать жить", - подчеркнул президент, отреагировав на печальную новость о кончине известного немецкого политика.

Трамп также отметил, что Коль "был другом и союзником Соединенных Штатов". "От имени американского народа я выражаю самые глубокие соболезнования народу Германии, семье и близким бывшего канцлера Гельмута Коля. Мы были опечалены, узнав о его сегодняшней кончине в Людвигсхафене", - сказал глава государства.

Коль скончался в пятницу в возрасте 87 лет.

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