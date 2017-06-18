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Ле Пен проголосовала на парламентских выборах во Франции

Международная панорама
18 июня, 12:55 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Лидер партии "Национальный фронт" приняла участие в голосовании на участке в городе Энен-Бомон

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Марин Ле Пен

Марин Ле Пен

© EPA/THIBAULT VANDERMERSCH

ПАРИЖ, 18 июня. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен отдала в воскресенье свой голос во втором туре выборов в Национальное собрание - нижнюю палату парламента Франции. Она приняла участие в голосовании на участке в городе Энен-Бомон на северо-западе страны.

Ле Пен на нынешних выборах ведет упорную борьбу за депутатский мандат. В 2012 году для победы ей не хватило всего сотни голосов. В первом туре она тогда набрала 42,26% голосов и опередила, в частности, лидера крайне левых Жан-Люка Меланшона. Однако во втором туре лидер "Национального фронта" получила 49,89% голосов и уступила кандидату от Французской социалистической партии Филиппу Кемелю.

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Тем не менее Энен-Бомон остается политической вотчиной Ле Пен, куда она в сопровождении многочисленных журналистов всегда приезжает голосовать на всех общенациональных выборах. В этом городе, где "Национальный фронт" давно пользуется устойчивой популярностью, пост мэра с 2014 года занимает Стив Бриуа - один из ближайших соратников Ле Пен. Во время ее президентской кампании в апреле-мае он временно исполнял обязанности председателя партии.

"Национальный фронт" выдвинул на нынешних выборах 120 кандидатов, тогда как президентское движение "Республика на марше" - 454. В первом туре 11 июня крайне правые набрали 13,3% голосов. Согласно прогнозам, в нижней палате парламента они получат не более пяти мест, что не позволит им создать собственную фракцию, для чего необходимы 15 депутатов. Шансы на победу в своем округе Ле Пен оценивает как весьма высокие.

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Парламентские выборы во Франции
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Ле Пен, Марин
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