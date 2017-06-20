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Трамп: США справятся с режимом в КНДР

Международная панорама
20 июня, 2:03 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, июня. /ТАСС

Такое заявление президент США сделал в связи с кончиной студента Отто Вомбиера

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Вашингтон осуждает жестокость властей в Пхеньяне и считает, что власти КНДР несут ответственность за скоропостижную смерть американского студента Отто Фредерика Вомбиера. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-службой Белого дома письменном заявлении президента США Дональда Трампа.

"Судьба Отто укрепляет решимость моей администрации, настроенной на предотвращение подобных трагедий, происходящих с невинными людьми, по вине режимов, не уважающих права человека, - подчеркнул американский лидер. - США вновь осуждают жестокость северокорейского режима, оплакивая его новую жертву".

Трамп также затронул эту тему, открывая в Белом доме совещание с участием руководства американских высокотехнологичных компаний. По словам Трампа, Вомбиер "провел полтора года в Северной Корее", и "произошло много плохих вещей". "Это жестокий режим, и мы будем в состоянии с ним справиться", - сказал глава американской администрации. Кроме того, в письменном заявлении он выразил соболезнования родителям Вомбиера.

22-летний американский студент прибыл в КНДР 25 декабря 2015 года из Пекина в составе туристической группы, а ночью 1 января 2016 года он пробрался в служебное помещение предназначенной для иностранных туристов гостиницы и сорвал со стены вывешенный там политический плакат. Студент был приговорен Верховным судом КНДР к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. Его обвинили в попытке "подорвать единство корейского народа".

В прошлый вторник Вомбиер был освобожден и передан представителям США. При этом выяснилось, что он находился в коме. Как объявили в четверг американские врачи, у молодого человека тяжелое поражение всех отделов головного мозга и практически необратимый процесс отмирания его тканей. Относительно того, при каких обстоятельствах Вомбиер впал в кому, поступала противоречивая информация.

О смерти Вомбиера 19 июня сообщили его родители.

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