В Японии найден еще один документ, угрожающий репутации Абэ

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ТОКИО, 20 июня. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Японское Министерство образования 20 июня признало факт наличия еще одного документа, свидетельствующего о том, что премьер-министр страны Синдзо Абэ оказывал неподобающую поддержку коммерческому проекту своего близкого друга. Об обнаружении этой служебной записки сообщил на пресс-конференции в Токио министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Хирокадзу Мацуно.
По его словам, в документе зафиксировано содержание разговора с представителем этого ведомства заместителя генсека кабинета министров Коити Хагиуды. Он якобы передал чиновнику пожелание премьера Абэ открыть в апреле 2018 года в специальной экономической зоне со льготным режимом один из факультетов учебного заведения, принадлежащего его старому другу по имени Котаро Какэ. Подобное "пожелание" расценивается в Японии как проявление фаворитизма и давления на государственные органы.
Факт проведения такого разговора сам Хагиуда 20 июня категорически опроверг. Премьер Абэ также утверждает, что не давал указаний о сроках открытия факультета.
15 июня Министерство образования признало, что в результате расследования обнаружены 14 из 19 скандальных документов, о существовании которых ранее объявила в парламенте оппозиция. В некоторых из них прямо указывается на "намерение премьер-министра" поддержать проект создания в новой специальной экономической зоне ветеринарного факультета частного университета Котаро Какэ. Оппозиция считает это нарушением правил честной конкуренции. Ветеринарные факультеты в Японии не создавались несколько десятилетий и, как полагают, это может быть выгодным начинанием - особенно в зоне с льготным режимом, формируемой в префектуре Эхиме на острове Сикоку.
Скандал вокруг этой истории продолжается уже много недель. В министерстве ранее уже проходило расследование, однако в ходе него сомнительные документы якобы не нашли. Новое расследование пришлось проводить после того, как о существовании этих бумаг сообщил высокопоставленный экс- чиновник ведомства просвещения. Скандал уже нанес мощный удар по репутации премьера Абэ - опубликованные в понедельник данные нескольких опросов зафиксировали резкое падение уровня его поддержки.