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Пентагон отрицает, что самолет США совершил провокационный маневр над Балтикой

Международная панорама
20 июня, 21:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Представитель минобороны США заявил, что пилот российского истребителя якобы летел слишком быстро и плохо управлял самолетом

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Материал из 1 страницы
Истребитель-бомбардировщике Су-27

Истребитель-бомбардировщике Су-27

© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Пентагон заявил, что американский военный самолет, перехваченный во вторник российским истребителем над Балтийским морем, не совершал провокационных маневров, о чем ранее сообщило Министерство обороны РФ.

"Он (американский самолет-разведчик - прим. ТАСС) не делал ничего, чтобы спровоцировать такое поведение (российского истребителя - прим. ТАСС)", - цитирует заявление официального представителя Пентагона капитана 1-го ранга ВМС Джеффа Дэвиса агентство Reuters. Представитель минобороны США заявил, что пилот российского истребителя якобы летел слишком быстро и плохо управлял самолетом.

Ранее во вторник представитель пресс-службы американского минобороны Меган Хендерсон заявила ТАСС, что российский истребитель Су-27 19 июня небезопасно сблизился с разведывательным самолетом ВВС США Boeing RC-135  над Балтийским морем.

В свою очередь в Минобороны РФ во вторник сообщили, что истребители Су-27 перехватили подряд два американских RC-135. "В ходе сопровождения экипаж RC-135 предпринял попытку сближения с российским истребителем, выполнив провокационный разворот в сторону Су-27", - сообщили в российском министерстве.

В Минобороны уточнили, что "российский пилот отреагировал на маневр RC-135, после чего продолжал сопровождение самолета-разведчика США до изменения им направления полета от границы РФ". "Что касается якобы "провокационности" полета, то хотели бы подчеркнуть, что буквально через 10 минут в эту зону вошел еще один RC-135, который также был перехвачен российским Су-27", - добавили в Минобороны.

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