Пентагон: переход афганских ВС с Ми-17 на американские UH-60 займет несколько лет

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Афганистана перейдут с российских вертолетов Ми-17 на американские UH-60 в течение нескольких лет. Об этом говорится в ежегодном 102-страничном докладе Пентагона "Улучшение стабильности и безопасности в Афганистане".

В нем говорится, что "переход афганских ВВС с российских вертолетов Ми-17 на вертолеты UH-60 пройдет в течение следующих нескольких лет". Такое решение связано с "ростом расходов, сложностью обслуживания вертолетного парка Ми-17". В докладе также говорится, что российские "многоцелевые вертолеты остаются востребованными (в афганских ВВС), но техническое обслуживание" для них требует больших затрат, "что ведет к невыполнению в срок ремонтных работ и "сокращению количества доступных летательных аппаратов".

В минобороны США указали, что инициатива по переходу с Ми-17 на "более надежные, рентабельные, и простые в обслуживании американские вертолеты UH-60" включена в план по модернизации ВС Афганистана. Он также подразумевает увеличение контингента спецслужб республики и повышение эффективности за счет перевода вооруженных формирований из МВД в Минобороны Афганистана.

Однако, по мнению авторов доклада, "составляя лишь половину всего самолетного парка, Ми-17 считаются рабочей лошадкой ВВС Афганистана". Они подчеркивают, что российские вертолеты по всей стране "и днем, и ночью" осуществляют переброску войск, воздушное сопровождение, проводят эвакуацию раненых, пополнение запасов и участвуют в ближнем бою, разведке. ВВС Афганистана также используют Ми-17 во время контртеррористических операций и при борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В ноябре 2015 года США вывели из-под действия антироссийских санкций свои договоренности с Рособоронэкспортом, касающиеся контрактов на техническое обслуживание вертолетов Ми-17В-5 в Афганистане. Россия ранее поставляла по соглашению с Пентагоном Ми-17В-5 для ВС и служб безопасности Афганистана. Основной контракт был подписан в 2011 году, а позже к нему было подготовлено несколько дополнений. В целом в рамках договоренностей в Афганистан для борьбы с международным терроризмом было поставлено 63 российских вертолета Ми-17В-5 производства Казанского вертолетного завода (входит в холдинг "Вертолеты России") на общую сумму порядка $1,33 млрд.