Спецслужбы ДНР задержали вооруженных людей, угрожавших патрулю ОБСЕ

ДОНЕЦК, 21 июня. /ТАСС/ Сотрудники спецслужб провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) задержали двух человек, которые 20 июня совершили нападение на патруль Специально мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом в среду сообщили в оперативном командовании ДНР.

"В результате принятых мер со стороны министерства обороны и министерства государственной безопасности ДНР в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий были задержаны вооруженные люди, напавшие 20 июня на патруль ОБСЕ", - приводит слова представителя ведомства Донецкое агентство новостей.

Инцидент, как уточнили в оперативном командовании, произошел около полудня в районе железнодорожного вокзала города Ясиноватая, что в 10 км от Донецка. К патрулю СММ подъехал гражданский автомобиль с украинскими номерами, из которого вышли два человека в камуфлированной одежде, масках и с оружием. Они угрожали наблюдателям, произведя несколько выстрелов в воздух, а затем скрылись с места происшествия.

В настоящее время задержанные дают показания. По предварительным данным, "это была спланированная провокация с целью дискредитации руководства республики, а также для запугивания сотрудников миссии ОБСЕ при выполнении ими функциональных обязанностей", уточнили в ведомстве. Уже установлено, что задержанные не являются военнослужащими или сотрудниками силовых структур ДНР.

"Выявленные обстоятельства происшествия свидетельствуют о заказном характере со стороны украинских спецслужб", - считают командовании ДНР.