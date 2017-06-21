Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Honda на день останавливала один из заводов из-за кибератаки

Международная панорама
21 июня, 7:40 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 21, июня. /ТАСС

Программа, которая использовалась для атаки, похожа на вирус WannaCry, с помощью которого в мае была осуществлена глобальная кибератака

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 21 июня. /ТАСС/. Японская автомобильная компания Honda Motor  была вынуждена на один день остановить свой завод в префектуре Сайтама из-за кибератаки. Об этом сообщило у агентство Kyodo.

По его данным, компьютерные системы, контролирующие производственную линию, 18 июня были заражены вирусом-блокировщиком, создатели которого вымогают деньги за восстановление систем. Благодаря усилиям инженеров Honda, работа завода была восстановлена уже 20 июня.

Программа, которая использовалась для атаки, похожа на вирус WannaCry, с помощью которого в мае была осуществлена глобальная кибератака. Тогда в Японии вирус поразил порядка двух тысяч компьютеров, в том числе системы производителя электроники Hitachi.

Смотрите также

"Лаборатория Касперского": кибератаки на промышленные компании стоят им $0,5 млн в год

CNN: разведка США полагает, что хакеры из РФ причастны к скандалу вокруг Катара

СМИ: американская компания FireEye обвинила российских хакеров в атаках на Черногорию

Ассанж не согласился с президентом Эквадора, который назвал его хакером

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
10
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Король Саудовской Аравии сменил наследного принца
2
Поездка Порошенко в Вашингтон - визит с определенным артиклем
3
Спецслужбы ДНР задержали вооруженных людей, угрожавших патрулю ОБСЕ
4
Порошенко: Трамп не похож на человека, у которого имеются особые связи с РФ
5
Лавров: новые санкции США против РФ не улучшают атмосферу и принимаются на ровном месте
6
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
7
На ВПП аэропорта Сургута обнаружили части шасси после взлета самолета UTair
Темы дня
Загрузка...
Реклама