Honda на день останавливала один из заводов из-за кибератаки

ТОКИО, 21 июня. /ТАСС/. Японская автомобильная компания Honda Motor была вынуждена на один день остановить свой завод в префектуре Сайтама из-за кибератаки. Об этом сообщило у агентство Kyodo.

По его данным, компьютерные системы, контролирующие производственную линию, 18 июня были заражены вирусом-блокировщиком, создатели которого вымогают деньги за восстановление систем. Благодаря усилиям инженеров Honda, работа завода была восстановлена уже 20 июня.

Программа, которая использовалась для атаки, похожа на вирус WannaCry, с помощью которого в мае была осуществлена глобальная кибератака. Тогда в Японии вирус поразил порядка двух тысяч компьютеров, в том числе системы производителя электроники Hitachi.