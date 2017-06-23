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Подруга экс-президента Южной Кореи получила три года тюремного заключения

Международная панорама
23 июня, 5:29 UTC+3

Следствие установило, что Чхве Сун Силь использовала свои связи с Пак Кын Хе для незаконного давление на университет, в котором училась ее дочь Чон Ю Ра

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Подруга бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе Чхве Сун Силь (в центре)

Подруга бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе Чхве Сун Силь (в центре)

© AP Photo/Ahn Young-joon

СЕУЛ, 23 июня. /ТАСС/. Подруга бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе - Чхве Сун Силь, ставшая фигурантом разгоревшегося ранее в стране коррупционного скандала, приговорена к трехлетнему тюремному сроку за незаконное давление на университет, где училась ее дочь Чон Ю Ра. Об этом сообщило в пятницу агентство Yonhap.

Следствие установило, что Чхве Сун Силь использовала свои связи с президентом, чтобы требовать от руководства вуза благосклонности к Чон Ю Ра. В частности, она обвинялась в сговоре с администрацией учебного заведения, целью которого было поступление ее дочери. Позднее она также, как утверждается, требовала от преподавательского состава ставить Чон Ю Ра оценки за работы, которых та на самом деле не сдавала, отмечает Yonhap.

Это первый обвинительный приговор в отношении Чхве Сун Силь. В суде сейчас находится еще несколько дел, по которым в отношении нее выдвинуты отдельные обвинения. Она является основным фигурантом коррупционного скандала, разгоревшегося в Республике Корея в прошлом году. Так, следствие установило, что она, не занимая никаких государственных постов, была посвящена в детали управления страной и вмешивалась в ход принятия политических решений на высшем уровне, включая назначение министров и усиление конфронтации с КНДР.

Кроме того Чхве Сун Силь, пользуясь своим влиянием, принудила ряд южнокорейских корпораций делать многомиллионные пожертвования в связанные с ней фонды - Mir и K-Sports, в результате чего эти финансовые организации получили 80 млрд вон ($72 млн). Чхве Сун Cиль была задержана прокуратурой по обвинению в мошенничестве 31 октября 2016 года, а 3 ноября окружной суд Сеула выдал ордер на ее арест.

В результате в декабре прошлого года парламент страны объявил об импичменте Пак Кын Хе, а 10 марта 2017 года это решение подтвердил Конституционный суд страны. 31 марта экс-президент была арестована и помещена в следственный изолятор. Против нее был выдвинут целый ряд обвинений, в том числе в коррупции, превышении должностных полномочий, вымогательстве и разглашении государственной тайны.

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