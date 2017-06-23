Оппозиция призвала международное сообщество содействовать освобождению главреда "Страны"

КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционный блок" обратилась к международному сообществу с призывом поддержать их требование немедленно освободить владельца интернет-издания Strana.ua ("Страна") Игоря Гужву. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба политической силы.

"Оппозиционый блок" призывает представительства иностранных государств и международных организаций поддержать наш призыв немедленно освободить главного редактора издания "Страны" Игоря Гужву. Это вопрос не только законности, но и сохранения остатков свободы слова на Украине" - говорится в сообщении партии.

Украинская оппозиция также обратилась к сотрудникам правоохранительных органов и судов с призывом не становиться сообщниками преступлений нынешней власти страны. "Исполнение закона, а не преступных приказов - гарантия того, что вы не окажетесь на скамье подсудимых вместе с теми, кто сегодня антиконституционными действиями пытается продлить свою власть", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) потребовал от сотрудников правоохранительных органов как можно оперативнее предоставить убедительные доказательства выдвинутых против Гужвы обвинений. Также аргументированных объяснений такого поведения украинских правоохранителей потребовали международные партнеры НСЖУ, которые встревожены ночными обысками и задержаниями.

В четверг, 22 июня, сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в столичном офисе редакции интернет-издания Strana.ua ("Страна"). Позже генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что его владелец Игорь Гужва задержан по подозрению в получении взятки $10 тысяч.

Проект "Страна" был запущен Гужвой в начале 2016 года после того, как он продал свою долю в медиахолдинге "Вести".