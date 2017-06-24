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Суд в Киеве постановил арестовать главреда издания "Страна", оставив возможность залога

Международная панорама
24 июня, 18:32 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, июня. /ТАСС

Игоря Гужву подозревают в вымогательстве $10 тыс. якобы за отказ от публикации материалов, которые компрометируют депутат Верховной рады от Радикальной партии Дмитрия Линько

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КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева в субботу постановил арестовать главного редактора издания "Страна" Игоря Гужву, которого подозревают в вымогательстве, но оставил ему возможность освобождения под залог.

"Суд принял решение назначить Игорю Гужве содержание под стражей с возможностью внести 544 тысячи гривен залога", - зачитал решение судья. Адвокат обвиняемого Елена Лукаш сказала журналистам, что эта сумма будет внесена, и в ближайшее время ее подзащитный окажется на свободе.

Прокуратура ходатайствовала об аресте Гужвы с возможностью освобождения под залог в размере 3 млн гривен ($115 тыс.).

Считает провокацией

На заседании суда Гужва назвал возбужденное против него уголовное дело хорошо подготовленной провокацией. "Это чистая провокация, которая готовилась изначально с одной целью - подставить меня", - отметил журналист. По его словам, ее не удалось довести до конца, но организаторы "все равно решили осуществить ее тем образом, которым она получалась".

Гужва убежден, что обвинения о вымогательстве стали только поводом, а реальная цель заказчиков провокации уничтожить сайт издания, а его отправить за решетку. Себя журналист считает невиновным, а возбужденное дело - сфабрикованным.

Версия следствия

Гужву 22 июня задержали сотрудники правоохранительных органов. Ему предъявили обвинения в вымогательстве $10 тыс. якобы за отказ от публикации материалов, которые компрометируют депутат Верховной рады от Радикальной партии Дмитрия Линько.

По словам Гужвы, представители депутата предлагали редакции $20 тыс. за отказ от публикации критических статей. Линько в ответ заявлял, что имеет аудио- и видеозаписи, которые подтверждают факт вымогательства со стороны издания "Страна". Однако позже депутат говорил, что с Гужвой вообще не виделся, а "пересекался где-то год назад в эфире одного из телеканалов".

После задержания Гужву доставили в столичное управление МВД, а затем поместили в следственный изолятор на Подоле. Его адвокатом стала экс-министр юстиции Елена Лукаш, а депутат Рады от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул объявил, что готов взять журналиста на поруки.

Критиковали и других

Интернет-газета "Страна" начала работу 16 февраля 2016 года и входит в десятку наиболее популярных сетевых СМИ Украины. Гужва является ее владельцем и одновременно занимает пост главного редактора.

Сотрудники издания ранее сообщали, что власти Украины готовят провокации против газеты за собственную точку зрения на украинские события. В связи с этим "Страна" обращалась за поддержкой к международным правозащитным и журналистским организациям.

В редакции указывали, что считают действия властей попыткой парализовать ее работу, чтобы "предотвратить появление новых материалов о коррупции в высших эшелонах власти". "Например, мы опубликовали репортаж с завода Roshen в Липецке, который принадлежит президенту Украины [Петру Порошенко], журналистское расследование о коммерческих блоггерах, работающих в социальных сетях для властей, серию материалов депутата Александра Онищенко о коррупции, статьи о систематическом давлении властей на украинские СМИ", - отмечалось в заявлении издания.

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