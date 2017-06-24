Суд в Киеве постановил арестовать главреда издания "Страна", оставив возможность залога

Парламент Великобритании подвергся кибератакеМеждународная панорама 24 июня, 18:42
Артемьеву и Михалкову присуждена премия ШостаковичаКультура 24 июня, 18:29
На ММКФ показали картину итальянского режиссера "Каренина и я"Культура 24 июня, 18:23
Киев просил у Пригожина $1 млн за невнесение в черный списокКультура 24 июня, 18:17
Болельщики поддержали сборную России в матче с командой Мексики масштабным баннеромСпорт 24 июня, 18:16
Нам нужна одна победа: болельщики в Казани готовятся к матчу Мексика - РоссияСпорт 24 июня, 17:45
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана, Квят - 11-йСпорт 24 июня, 17:22
Путин пожелал детям "Артека" крепкой дружбы и новых знанийОбщество 24 июня, 17:17
Ласицкене: отказ оргкомитета турнира в Лондоне пригласить тренера может пойти на пользуСпорт 24 июня, 17:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева в субботу постановил арестовать главного редактора издания "Страна" Игоря Гужву, которого подозревают в вымогательстве, но оставил ему возможность освобождения под залог.
"Суд принял решение назначить Игорю Гужве содержание под стражей с возможностью внести 544 тысячи гривен залога", - зачитал решение судья. Адвокат обвиняемого Елена Лукаш сказала журналистам, что эта сумма будет внесена, и в ближайшее время ее подзащитный окажется на свободе.
Прокуратура ходатайствовала об аресте Гужвы с возможностью освобождения под залог в размере 3 млн гривен ($115 тыс.).
На заседании суда Гужва назвал возбужденное против него уголовное дело хорошо подготовленной провокацией. "Это чистая провокация, которая готовилась изначально с одной целью - подставить меня", - отметил журналист. По его словам, ее не удалось довести до конца, но организаторы "все равно решили осуществить ее тем образом, которым она получалась".
Гужва убежден, что обвинения о вымогательстве стали только поводом, а реальная цель заказчиков провокации уничтожить сайт издания, а его отправить за решетку. Себя журналист считает невиновным, а возбужденное дело - сфабрикованным.
Гужву 22 июня задержали сотрудники правоохранительных органов. Ему предъявили обвинения в вымогательстве $10 тыс. якобы за отказ от публикации материалов, которые компрометируют депутат Верховной рады от Радикальной партии Дмитрия Линько.
По словам Гужвы, представители депутата предлагали редакции $20 тыс. за отказ от публикации критических статей. Линько в ответ заявлял, что имеет аудио- и видеозаписи, которые подтверждают факт вымогательства со стороны издания "Страна". Однако позже депутат говорил, что с Гужвой вообще не виделся, а "пересекался где-то год назад в эфире одного из телеканалов".
После задержания Гужву доставили в столичное управление МВД, а затем поместили в следственный изолятор на Подоле. Его адвокатом стала экс-министр юстиции Елена Лукаш, а депутат Рады от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул объявил, что готов взять журналиста на поруки.
Интернет-газета "Страна" начала работу 16 февраля 2016 года и входит в десятку наиболее популярных сетевых СМИ Украины. Гужва является ее владельцем и одновременно занимает пост главного редактора.
Сотрудники издания ранее сообщали, что власти Украины готовят провокации против газеты за собственную точку зрения на украинские события. В связи с этим "Страна" обращалась за поддержкой к международным правозащитным и журналистским организациям.
В редакции указывали, что считают действия властей попыткой парализовать ее работу, чтобы "предотвратить появление новых материалов о коррупции в высших эшелонах власти". "Например, мы опубликовали репортаж с завода Roshen в Липецке, который принадлежит президенту Украины [Петру Порошенко], журналистское расследование о коммерческих блоггерах, работающих в социальных сетях для властей, серию материалов депутата Александра Онищенко о коррупции, статьи о систематическом давлении властей на украинские СМИ", - отмечалось в заявлении издания.