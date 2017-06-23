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Главред "Страны" назвал свое задержание спланированной провокацией

Международная панорама
23 июня, 20:32 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, июня. /ТАСС

Игорь Гужва пояснил, что в начале апреля к нему обратился некий Антон с предложением взять $10 тысяч за удаление со статей о лидере фракции Радикальной партии Олеге Ляшко

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КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Главный редактор интернет-издания "Страна" Игорь Гужва назвал свое задержание заранее спланированной провокацией. Об этом говорится в заявлении журналиста, распространенном от его имени адвокатом Еленой Лукаш.

"Изначально это был план спровоцировать меня взять деньги, дело по поводу вымогательства было открыто еще 12 апреля... То есть это все планировалось заранее. После того как идея спровоцировать взять деньги провалилась, мне просто тупо подбросили $10 тысяч и сейчас хотят посадить в тюрьму. Все просто и подло", - написала Лукаш на своей странице в Facebook от имени главреда.

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Гужва пояснил, что в начале апреля к нему обратился некий Антон с предложением взять $10 тысяч за удаление со "Страны" статей о лидере фракции Радикальной партии в Верховной раде Олеге Ляшко. "Я тогда отказался от этого предложения. В середине мая на меня снова вышел Антон и предложил за $20 тысяч снять статьи о депутате [Рады Дмитрии] Линько. По итогу я <...> отказался от них, в чем может убедиться каждый, кто зайдет на наш сайт - все статьи и про Ляшко, и про Линько висят на "Стране", - рассказал главред.

Адвокат также сообщила, что Гужве было предъявлено обвинение, ознакомившись с документами главред назвал их "полным бредом и ложью". "Удивительный документ - ни одного слова правды. Он начинается с того, что я лично якобы угрожал Линько публикацией компромата. Я еще раз могу сказать, что я никогда в жизни не общался с Линько", - подчеркнул он.

В четверг, 22 июня, сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в столичном офисе редакции интернет- издания "Страна". Позже генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что его владелец Игорь Гужва задержан по подозрению в получении взятки $10 тысяч.

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