Эрдоган поддержал позицию Катара по требованиям арабских стран

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разделяет позицию Катара о неуместности требований, выдвинутых стране арабскими государствами для преодоления дипломатического кризиса. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters.

"Хотя они к нам с ними (требованиями) не обращались, но просить Турцию вывести свои войска из Катара оскорбительно по отношению к Турции", - приводит агентство слова Эрдогана.

Международное право

Эрдоган добавил, что требования арабских государств, выдвинутые Катару для восстановления разорванных с ними отношений, являются нарушением международного права.

"Говоря о 13 условиях, мы поддерживаем и присоединяемся к Катару. Этот список не соответствует нормам международного права", - подчеркнул он.

Ранее правительство Катара назвало требования арабских государств невозможными, отметив, что они не имеют ничего общего с противостоянием терроризму и имеют своей целью ограничить суверенитет страны.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет, ранее разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, выдвинули Дохе 13 условий для восстановления связей. По имеющимся сведениям, среди них - понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране. Кроме того, Катару необходимо будет выплатить странам, выдвинувшим требования, денежную компенсацию. Перечень этих требований был передан Катару Кувейтом.