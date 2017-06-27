Источник: Трамп готовится к встрече с Путиным на "двадцатке"

ВАШИНГТОН, 27 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Белый дом исходит из того, что встреча президентов России и США на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге состоится, хотя окончательное решение на этот счет пока не принято и формат предстоящего общения лидеров не определен. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС высокопоставленный чиновник администрации США на условиях конфиденциальности. Он также в общем плане подтвердил, что президент США Дональд Трамп к встрече уже готовится.

Времени остается немного

Саммит лидеров Группы двадцати должен состояться 7-8 июля.

Между тем ничего конкретного о нем до сих пор не сообщается; более того, в пятницу на брифинге для журналистов в Белом доме его пресс-секретарь Шон Спайсер отказался уточнить, хочет ли нынешний американский лидер встретиться с президентом РФ.

Тем не менее планы российско-американской встречи в верхах на "двадцатке" остаются в силе. На вопрос о том, можно ли себе представить сценарий, при котором такой встречи вообще не будет, тот же высокопоставленный чиновник сказал: "Представить можно все, что угодно, но я ожидаю, что встреча состоится".

При этом, по его словам, он "знает, как факт, что пока в расписание ничего не занесено". Специалист также добавил, что и "по формату пока ничего не решено".

Подготовка идет постоянно

"В каком-то смысле он [Трамп] постоянно готовится к таким встречам", - сказал собеседник ТАСС в ответ на просьбу уточнить, готовится ли уже президент США к предстоящему разговору с российским коллегой.

"Он почти каждый день заслушивает разведбрифинги, почти каждый день общается со своими советниками по национальной безопасности, несколько раз в неделю беседует с госсекретарем и министром обороны, - пояснил представитель администрации. - Так что он хорошо осведомлен по всем вопросам и регулярно получает самую свежую информацию с тех пор, как его администрация приступила к работе. Собственно, это началось даже до того, как администрация приступила к работе".

Специалист воздержался от прогнозов по поводу того, как скоро программа президентского вояжа Трампа в Польшу и Германию, включая и двусторонние встречи, будет сверстана окончательно. "Не знаю, это непредсказуемо, - сказал он. - Я бы ожидал, что все в расписании будет утверждено до нашего отъезда, а уезжаем мы 5 [июля]. Но просто не хочу давать твердый прогноз, потому что никогда нельзя быть ни в чем совершенно уверенным".

Позиция России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник сказал в Москве журналистам, что Кремль готов к любому протокольному формату российско-американских переговоров на высшем уровне в Гамбурге.

"Протокольная сторона в данном случае вторична, поскольку речь идет о возможности первого личного общения двух президентов", - отметил он. Представитель Кремля обратил внимание на то, что так или иначе Путин и Трамп будут вместе на одном мероприятии.