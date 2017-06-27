Президент Бразилии назвал предъявленные ему обвинения в коррупции необоснованными

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 июня. /ТАСС/. Президент Бразилии Мишел Темер считает, что выдвинутые против него обвинения в коррупции не имеют доказательной базы. Соответствующее заявление глава государства сделал во вторник в выступлении, которое транслировалось по государственному телевидению.

"Обвинения [генпрокуратуры] являются художественным вымыслом", - сказал Темер. "Где доказательства? Их нет", - добавил он.

В понедельник Генпрокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд (ФВС) страны с запросом о предъявлении Темеру обвинений в коррупции. По версии ведомства, с марта по апрель 2017 года президент республики получил "незаконные блага в размере 500 тысяч реалов" (152 тысячи долларов) от предпринимателя Жоэсли Батисты, возглавляющего компанию J&F Investimentos S. A. Темер стал первым в истории Бразилии действующим президентом, которому Генпрокуратура просит предъявить обвинения.

Согласно бразильскому законодательству, глава государства обладает частичной неприкосновенностью от судебного преследования. Поэтому решение о предъявлении ему обвинений может принять только ФВС. Кроме того, высшая судебная инстанция обязана получить разрешение парламента на соответствующие действия, то есть, помимо судей, инициативу о предъявлении обвинений президенту должны поддержать не менее двух третей депутатов нижней палаты законодательного органа.