Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд в Бразилии оправдал Темера по делу о финансировании предвыборной кампании

Международная панорама
10 июня, 2:32 дата обновления: 10 июня, 2:51 UTC+3

Аналогичное решение принято и в отношении экс-президента Бразилии Дилмы Руссефф

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Бразилии Мишел Темер

Президент Бразилии Мишел Темер

© AP Photo/Eraldo Peres

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Высший избирательный суд Бразилии оправдал в пятницу президента страны Мишела Темера по делу о нарушениях, допущенных при финансировании предвыборной кампании 2014 года. Соответствующий вердикт был вынесен четырьмя голосами против трех.

Смотрите также
Президент Бразилии Мишел Темер

Бразильское дежавю: президента страны опять обвиняют в коррупции и требуют импичмента

Аналогичное решение принято и в отношении экс-президента Бразилии Дилмы Руссефф, которая в августе прошлого года была отправлена в отставку из-за сокрытия бюджетного дефицита и выделения государственных средств без консультации с парламентом.

Если бы члены суда согласились, что факт нарушений имел место, итоги выборов 2014 года были бы признаны недействительными, а действующий глава государства лишен мандата. Судьбу вердикта определил председатель ВИС Жилмар Мендес, голос которого стал решающим. "Лишение мандата является мерой, применяемой в чрезвычайных ситуациях. Президента республики не меняют каждый час, даже если и возникает такое желание", - сказал он.

Смотрите также

В Сан-Паулу тысячи людей вышли на митинг с требованием отставки президента Бразилии

Руссефф потребовала отменить ее импичмент на фоне скандала с Темером

Президент Бразилии подозревается в совершении сразу трех преступлений

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Бразилии
Страны
Бразилия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
15 главных фото недели: интервью с Путиным, ланч с Обамой и прогулки под дождем с принцем Гарри
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп назвал неожиданными итоги выборов в Великобритании
2
Общественная палата назвала 10 самых добрых городов России
3
США выражают обеспокоенность в связи с задержанием бойца ММА Амриева
4
МО РФ: вместо борьбы с террористами возглавляемая США коалиция идет на сговор с ИГ
5
ФАС: высокие цены на продукты в Крыму являются результатом картельных сговоров
6
Тереза Мэй удержалась в кресле премьера Великобритании
7
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
Темы дня
Загрузка...
Реклама