Суд в Бразилии оправдал Темера по делу о финансировании предвыборной кампании

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Высший избирательный суд Бразилии оправдал в пятницу президента страны Мишела Темера по делу о нарушениях, допущенных при финансировании предвыборной кампании 2014 года. Соответствующий вердикт был вынесен четырьмя голосами против трех.
Аналогичное решение принято и в отношении экс-президента Бразилии Дилмы Руссефф, которая в августе прошлого года была отправлена в отставку из-за сокрытия бюджетного дефицита и выделения государственных средств без консультации с парламентом.
Если бы члены суда согласились, что факт нарушений имел место, итоги выборов 2014 года были бы признаны недействительными, а действующий глава государства лишен мандата. Судьбу вердикта определил председатель ВИС Жилмар Мендес, голос которого стал решающим. "Лишение мандата является мерой, применяемой в чрезвычайных ситуациях. Президента республики не меняют каждый час, даже если и возникает такое желание", - сказал он.