Боевики взяли в плен членов миссии ООН в Ливии

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Боевики, связанные с международной террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ), захватили членов миссии ООН в Ливии к западу от города Триполи. Об этом в среду сообщил телеканал Sky News Arabia в сети микроблогов Twitter.

По его информации, инцидент случился в населенном пункте Эз-Завия (в 45 км к западу от Триполи). Другие подробности пока не приводятся.