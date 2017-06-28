Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Боевики взяли в плен членов миссии ООН в Ливии

Международная панорама
28 июня, 18:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Инцидент случился в населенном пункте Эз-Завия

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Боевики, связанные с международной террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ), захватили членов миссии ООН в Ливии к западу от города Триполи. Об этом в среду сообщил телеканал Sky News Arabia в сети микроблогов Twitter.

По его информации, инцидент случился в населенном пункте Эз-Завия (в 45 км к западу от Триполи). Другие подробности пока не приводятся.

Смотрите также

СБ ООН осудил столкновения в Ливии и призвал стороны конфликта к сдержанности

СМИ: египетские ВВС нанесли серию ударов по позициям боевиков "Аль-Каиды" в Ливии

НАТО готова помочь Ливии создать министерство обороны и Генштаб

НАТО не считает ошибкой семимесячные бомбардировки Ливии в 2011 году

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Ливия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВМФ РФ планирует построить перспективный авианосец
2
Захарова: Россия примет меры в ответ на арест своей дипсобственности в США
3
СМИ: агенты ФБР провели беседы с сотрудниками "Лаборатории Касперского" в США
4
Выпускники школы в Адыгее получили задержанные из-за скандала с медалью аттестаты
5
Минобороны опровергло сообщения о захвате в Луганской области "российского военного"
6
СК сообщил о третьей девушке, облитой кислотой неизвестным на Ставрополье
7
СМИ: не менее 40 человек погибли в Сирии в результате удара ВВС коалиции во главе с США
Темы дня
Загрузка...
Реклама