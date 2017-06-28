Помощник Трампа: США нужно иметь широкий спектр инструментов воздействия на Россию

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ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Соединенным Штатам необходимо разработать широкий спектр инструментов воздействия на Россию, которые могли бы быть использованы для противостояния "дестабилизирующему поведению" Москвы. Такую точку зрения озвучил в среду помощник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер на форуме Центра новой американской безопасности.
"Что нам необходимо делать, так это разработать широкий спектр инструментов и простой доступ к этим инструментам, чтобы они могли быть интегрированы в стратегию [национальной безопасности], чтобы противостоять дестабилизирующему поведению России и других", - сказал он.
"Во-вторых, это сдерживание российской агрессии. <...> Вместе с тем необходимо работать над сферами кооперации [Вашингтона и Москвы]", - добавил Макмастер, напомнив, что "отношения между США и Россией на сегодняшний день не очень хорошие".
Макмастер также заявил, что Иран необходимо полностью изолировать от любой поддержки и вернуть обратно "занавес" в отношении этой страны.
"Необходимо изолировать его от всех, изолировать от любого вида поддержки. <...> Лучшее, что мы можем сделать, это вернуть обратно "занавес", - считает Макмастер.
С его точки зрения, "Иран пытается установить в странах региона слабые арабские правительства, которые будут зависеть от поддержки Тегерана". Он также утверждал, что иранские "незаконные вооруженные группировки действуют за пределами страны и могут быть задействованы против тех самых правительств, если они будут действовать вразрез с интересами Тегерана".