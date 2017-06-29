Верховный суд Венесуэлы заморозил счета генпрокурора и запретил ей покидать страну

Чили, Браво: южноамериканцы пробились в финал Кубка конфедераций, победив португальцевСпорт 29 июня, 3:01
Бернарду Силва: сборная Португалии гордится проделанной на Кубке конфедераций работойСпорт 29 июня, 2:37
Bloomberg: Трамп объявит о начале поставок угля на Украину в ближайшие суткиМеждународная панорама 29 июня, 2:35
Футболист Нету верит, что Манчини приведет "Зенит" к титуламСпорт 29 июня, 2:26
Чеховский фестиваль показал москвичам древнеиндийский эпос в постановке Питера БрукаКультура 29 июня, 2:23
Видаль: чилийцы заслуженно победили португальцев в полуфинале Кубка конфедерацийСпорт 29 июня, 2:12
Исследование: Кольский полуостров в Средневековье был населен людьми и хорошо освоенНаука 29 июня, 2:09
Фонте: вратарь Браво выручил чилийцев в матче с командой ПортугалииСпорт 29 июня, 2:04
CNN: Трамп не воспринимает серьезно утверждения о приписываемых России кибератакахМеждународная панорама 29 июня, 1:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас должна будет 4 июля явиться в суд для дачи показаний. Об этом говорится в обнародованном в среду решении Верховного суда (ВС) Боливарианской Республики. Кроме того, высшая судебная инстанция запретила ей выезд из страны и заморозила ее банковские счета.
Ортега Диас подозревается в "совершении грубых нарушений при исполнении служебных обязанностей". Разбирательство в отношении нее ВС начал по запросу депутата Национальной ассамблеи от проправительственной Единой социалистической партии Венесуэлы Педро Карреньо.
Диас ранее активно выражала несогласие с резолюциями Верховного суда, в частности, касающимися созыва Конституционной ассамблеи по решению президента Николаса Мадуро. В июне высшая судебная инстанция отказалась рассматривать ее заявление против этой инициативы. Такое же решение было принято по ходатайству об отмене назначения ряда членов ВС.
С начала апреля в Венесуэле идут антиправительственные выступления, поводом для которых послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время, по данным Генеральной прокуратуры, погибли не менее 75 человек, пострадали свыше 1,4 тыс., в том числе порядка 300 сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии. Более 3,2 тыс. человек были задержаны.