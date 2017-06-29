Верховный суд Венесуэлы заморозил счета генпрокурора и запретил ей покидать страну

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас должна будет 4 июля явиться в суд для дачи показаний. Об этом говорится в обнародованном в среду решении Верховного суда (ВС) Боливарианской Республики. Кроме того, высшая судебная инстанция запретила ей выезд из страны и заморозила ее банковские счета.

Ортега Диас подозревается в "совершении грубых нарушений при исполнении служебных обязанностей". Разбирательство в отношении нее ВС начал по запросу депутата Национальной ассамблеи от проправительственной Единой социалистической партии Венесуэлы Педро Карреньо.

Диас ранее активно выражала несогласие с резолюциями Верховного суда, в частности, касающимися созыва Конституционной ассамблеи по решению президента Николаса Мадуро. В июне высшая судебная инстанция отказалась рассматривать ее заявление против этой инициативы. Такое же решение было принято по ходатайству об отмене назначения ряда членов ВС.

С начала апреля в Венесуэле идут антиправительственные выступления, поводом для которых послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время, по данным Генеральной прокуратуры, погибли не менее 75 человек, пострадали свыше 1,4 тыс., в том числе порядка 300 сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии. Более 3,2 тыс. человек были задержаны.