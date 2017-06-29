Белый дом: США лишь начали ужесточать давление на КНДР, эта работа будет ускорена

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Нынешняя американская администрация только приступила к ужесточению дипломатического и экономического давления на КНДР, эта кампания в ближайшее время будет ускорена. С таким предупреждением выступил в среду официальный представитель Белого дома.

Принуждение к изменению планов

"Политика президента [Дональда Трампа] заключается в том, в чем она проявляется уже на протяжении нескольких месяцев. Она сводится к тому, чтобы существенно увеличить давление на Северную Корею - как экономическое, так и дипломатическое, дабы изменить планы последней [и вынудить ее] вступить в содержательные переговоры с нами после того, как она покажет, что готова начать сокращать угрозу", - заявил представитель Белого дома на специальном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящим в четверг переговорам Трампа с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в Вашингтоне. Реализация "данной [политики США] будет продолжаться быстрыми темпами", - подчеркнул сотрудник американской администрации.

По его словам, на данном этапе США не видят признаков того, чтобы КНДР "стремилась сократить угрозу в форме ядерных вооружений, баллистической ракетной технологии". Вашингтон считает, что разработка Пхеньяном межконтинентальных баллистических ракет отражает стремление иметь возможность угрожать непосредственно континентальной части США, уточнил ведущий брифинга.

Санкции и дипломатия

В этой ситуации, продолжал он, американское правительство собирается наращивать давление на КНДР "вместе с друзьями и союзниками". Этот курс предусматривает применение всех инструментов - "от санкций до кампании дипломатического давления", а также попыток добиться от других стран резкого ограничения объемов торговли с Северной Кореей, пояснил представитель Белого дома.

В этом контексте он упомянул и о якобы имеющей место "незаконной деятельности" КНДР, "иногда проводящейся под дипломатическим прикрытием с целью получения твердой валюты для оружейных программ".

Критика в адрес Китая

При этом ведущий брифинга подверг критике Китай, утверждая, что Пекин до сих пор не прилагает достаточные усилия к тому, чтобы обеспечить необходимый нажим на Пхеньян.

"Позвольте мне прежде всего добавить: Китай все еще очень далек от того, что он мог бы делать в плане оказания давления на Северную Корею", - считает сотрудник аппарата Белого дома. "Отправной точкой здесь является то, что мы [США] по-прежнему очень хотим видеть Китай делающим больше, чем он готов делать", - отметил ведущий брифинга. Он не стал сообщать, каких еще шагов от Пекина ждет Вашингтон, указав, что США предоставят КНР самой обозначать публично собственные подходы к Северной Корее.

Экономическое давление

"Мы [США] усиливаем давление [на КНДР] и в действительности лишь начали заниматься этим. Поэтому делать вывод, что давление не сработало, рано", - сказал представитель Белого дома, комментируя высказывания нового лидера Республики Корея на этот счет. С точки зрения ведущего брифинга, "острое экономическое давление на Северную Корею" мировое сообществе еще не оказывало. "На Северную Корею можно оказать еще значительное давление в форме резолюций Совета Безопасности ООН и односторонних санкций США", - полагает американский чиновник.

В целом, по его выражению, направленная против КНДР "кампания только сейчас набирает обороты". "И президент [Трамп] решительно настроен продолжать ее, посмотреть, как она сработает", - подытожил ведущий брифинга, добавив, что президент Мун Чжэ Ин выступил в поддержку этой политики.