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Андерс Брейвик подал жалобу на норвежское государство в ЕСПЧ

Международная панорама
29 июня, 16:07 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 29, июня. /ТАСС

Террорист заявляет, что его права в тюрьме нарушаются

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Андерс Брейвик

Андерс Брейвик

© EPA/LISE AASERUD

ОСЛО, 29 июня. /ТАСС/. Террорист Андерс Брейвик подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), настаивая на том, что в тюрьме нарушаются его права.

Об этом адвокат осужденного убийцы Эйстейн Стуррвик сообщил в четверг Норвежской государственной телерадиокомпании.

"Суть жалобы состоит в том, что мы возражаем против чрезмерной изоляции заключенного, которая продолжается уже долгое время", - сказал Стуррвик. По его словам, психологическое состояние Брейвика ухудшается все больше, так как его контакты с внешним миром жестко ограничены. Основная цель террориста - добиться для себя права на общение с другими заключенными, которого у него не было с момента помещения в тюрьму летом 2011 года.

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В 2016 году Окружной суд Осло частично удовлетворил иск Брейвика против норвежского государства, постановив, что в отношении террориста нарушается статья 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (о запрете пыток и унижающего достоинство обращения). Однако в марте этого года норвежский Апелляционный суд занял сторону Минюста общественной безопасности королевства, признав, что условия содержания террориста в одиночной камере не являются нарушением прав человека.

Брейвик и его адвокаты выразили несогласие с данным решением и объявили о намерении оспорить его в высшей судебной инстанции Норвегии - Верховном суде. 9 июня стало известно, что он отказался рассматривать апелляцию Брейвика, после чего была подана жалоба в ЕСПЧ.

22 июля 2011 года Брейвик привел в действие мощное взрывное устройство, заложенное у одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек, несколько десятков получили ранения. В тот же день он устроил бойню на острове Утёйа, убив 69 и ранив 66 человек.

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