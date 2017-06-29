Скарамуччи заявил, что не будет подавать в суд на CNN за клевету

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Американский финансист Энтони Скарамуччи принял решение не подавать исковую жалобу в суд на телекомпанию CNN за клевету в связи с публикацией о якобы начале расследования обстоятельств его встречи с российским бизнесменом в швейцарском Давосе. Об этом Скарамуччи заявил в четверг в эфире телеканала Fox News.

"Я поговорил с несколькими старшими сотрудниками CNN и дал им ясно понять, что публикация является неточной и клеветнической, и ее нужно удалить", - подчеркнул финансист, которого, согласно сведениям Fox News, прочат в руководство Экспортно-импортного банка США. "Я напомнил им, что у меня есть опыт в юриспруденции и мне придется предпринять более агрессивные шаги, если они не удалят публикацию. Однако я не собираюсь подавать на них в суд и т.п., так как, честно говоря, считаю, что всю эту историю несколько раздули", - добавил Скарамуччи.

В целом он считает, что не только CNN, но и другим американским СМИ "следует ужесточить редакционные стандарты, в обратном случае они будут рисковать своей профессиональной этикой".

Скарамуччи убежден, что подозрения в адрес президента США Дональда Трампа в сговоре с Россией являются вымыслом. "Я работал в переходной команде [Трампа] и считаю это чепухой. Хотелось бы, чтобы это прекратили, так как все оказалось чепухой касательно меня и, вероятно, касательно других тоже", - пояснил финансист. Он считает наиболее весомым контраргументом на подобные домыслы "замечательную программу президента США для всего американского народа".

Ранее три сотрудника CNN уволились из-за скандала с публикацией статьи, в которой со ссылкой на источник утверждалось, что американский финансист Энтони Скарамуччи и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встречались 16 января 2017 года на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. В статье утверждалось, что спецкомитет по разведке Сената Конгресса США начал расследование, чтобы выяснить, подавал ли Скарамуччи Дмитриеву надежды на скорое смягчение антироссийских санкций, введенных США в связи с событиями на Украине в 2014 году.

Сразу после публикации материала РФПИ указал на существенные фактические ошибки, которые фонд просил скорректировать. Корректив не последовало, но вскоре после этого CNN удалила статью по причине ее несоответствия "редакционным стандартам" и принесла извинения американскому финансисту. В воскресенье информационный портал Buzzfeed сообщил, что руководство телеканала ужесточает правила публикаций материалов, связанных с Россией.