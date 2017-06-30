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Около 20 человек пострадали в столице Венесуэлы при разгоне акций протеста

Международная панорама
30 июня, 1:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Восемь человек обратились за помощью из-за удушья, вызванного слезоточивым газом, девять получили ранения резиновыми пулями и газовыми гранатами

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© AP Photo/Fernando Llano

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Не менее 17 человек пострадали в четверг при разгоне антиправительственной манифестации в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения муниципалитета Барута Энрике Монтберн. По его словам, восемь человек обратились за помощью из-за удушья, вызванного слезоточивым газом, девять получили ранения резиновыми пулями и газовыми гранатами, которые используют полиция и Национальная гвардия.

Монтберн отметил, что участники шествия встретили жесткое противодействие со стороны силовиков, едва им удалось добраться до шоссе Франсиско Фахардо. Протестное шествие должно было закончиться у здания Национального избирательного совета.

С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста, организуемые оппозицией. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого политическими оппонентами главы государства.

За это время погибли порядка 80 человек, пострадали свыше 1,4 тыс., в том числе порядка 300 сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии. Более 3,2 тыс. человек были задержаны.

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