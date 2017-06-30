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AFP: Марин Ле Пен вызвали на допрос в прокуратуру по финансовым преступлениям

Международная панорама
30 июня, 17:01 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 30, июня. /ТАСС

Источники агентства не исключили, что лидеру партии "Национальный фронт" "будут предъявлены обвинения в злоупотреблении доверием"

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ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Французская прокуратура по делам о финансовых нарушениях и преступлениях вызвала в пятницу для дачи показаний лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Об этом сообщает агентство France-Presse (AFP) по данным, полученным из источников, близких к следствию.

Как подчеркнули источники, "не исключается, что Ле Пен будут предъявлены обвинения в злоупотреблении доверием". Французские следственные органы подозревают, что телохранитель Ле Пен Тьерри Лежье и руководительница ее канцелярии Катрин Гризе получали деньги как ее помощники в Европарламенте, тогда как в этот период они работали исключительно на партию "Национальный фронт".

Гризе и Лежье уже были допрошены следствием. Гризе в результате были предъявлены обвинения в присвоении средств, незаконно полученных путем превышения должностных полномочий. Охраннику обвинения предъявлены не были.

Марин Ле Пен, пользовавшаяся неприкосновенностью как депутат Европейского парламента, ранее заявляла, получив первую повестку, что не намерена являться к следователям и сделает это только по завершении президентских выборов и выборов в Национальное собрание. В ходе последних она была избрана в нижнюю палату французского парламента и перестала быть депутатом Европейского парламента.

Следствие относительно нецелевого использования средств Европарламента 17 депутатами "Нацфронта" ведется во Франции с 2015 года. Среди проходящих по нему - и гражданский муж Ле Пен, Луи Альо. По данным, предоставленным самим Европейским парламентом, в результате столь массового оформления фиктивных работников ему в период с 2012 по 2017 год нанесен ущерб в размере около €5 млн.

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