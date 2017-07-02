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Трамп заявил, что "лживые СМИ" пытались помешать ему выиграть выборы

Международная панорама
2 июля, 4:21 дата обновления: 2 июля, 5:03 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 2, июля. /ТАСС

По мнению президента США, эти СМИ освещают темы, которые не интересны американцам

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© EPA/Olivier Douliery/POOL

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что "лживые СМИ" пытались помешать ему одержать победу на прошедших в прошлом году выборах. С такой позицией он выступил на концерте в честь ветеранов, который проходит в вашингтонском Кеннеди-центре.

"Лживые СМИ пытались помешать нам попасть в Белый дом, но я президент, а они нет, - подчеркнул глава государства. - Лживые СМИ пытаются заставить нас замолчать, но мы не позволим им, потому что люди знают правду".

По словам американского лидера, "СМИ уничтожили сами себя, потому что зашли слишком далеко". "Вместо того, чтобы быть тактичными и умными, они действовали топорно, и люди видели это с самого начала", - пояснил он.

Трамп отметил, что темы, которые освещают СМИ, не совпадают с тем, что хотят видеть американцы. "Нечестные СМИ не помешают нам достигнуть наших целей в интересах американцев", - подчеркнул президент.

Он рассказал, что его администрация "передает властные полномочия за пределы Вашингтона и возвращает их тем, кому они должны принадлежать, народу". "В Америке мы не поклоняемся правительству, мы поклоняемся Богу", - заключил он.

На протяжении недели президент критиковал американские СМИ - в том числе телеканал CNN и газеты The Washington Post и The New York Times - за распространение "лживых новостей".

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