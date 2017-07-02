Трамп раздумывает над тем, чтобы называть CNN СМИ со сфабрикованными новостями

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу рассказал, что может начать называть телеканал CNN СМИ, распространяющим сфабрикованные новости. Глава государства сообщил об этом на своей странице в Twitter.

"Я раздумываю над тем, чтобы начать называть CNN [СМИ, распространяющим] сфабрикованными новостями, а не лживыми [как раньше]!" - написал он.

I am thinking about changing the name #FakeNews CNN to #FraudNewsCNN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 июля 2017 г.

Американский лидер указал, что "лживые и мошеннические СМИ прилагают все усилия, чтобы убедить республиканцев и остальных" в том, чтобы он перестал использовать Twitter. "Но помните, я победил на выборах в 2016 году благодаря интервью, выступлениям и соцсетям", - пояснил Трамп. Он подчеркнул, что одержал победу над СМИ, распространяющими "лживую информацию". "Мы продолжим побеждать!" - указал президент.

The FAKE & FRAUDULENT NEWS MEDIA is working hard to convince Republicans and others I should not use social media - but remember, I won.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 июля 2017 г.

The FAKE & FRAUDULENT NEWS MEDIA is working hard to convince Republicans and others I should not use social media - but remember, I won.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 июля 2017 г.

Телекомпания CNN 22 июня опубликовала материал, в котором со ссылкой на источник утверждалось, что американский финансист Энтони Скарамуччи и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встречались 16 января 2017 года на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. В статье говорилось, что спецкомитет по разведке Сената Конгресса США начал расследование, чтобы выяснить, подавал ли Скарамуччи Дмитриеву надежды на скорое смягчение антироссийских санкций, введенных США в связи с событиями на Украине в 2014 году.

Впоследствии CNN удалила статью и принесла извинения американскому финансисту. В минувшее воскресенье информационный портал BuzzFeed сообщил, что руководство телеканала ужесточает правила публикаций материалов, связанных с Россией. Во вторник три сотрудника компании уволились в связи со скандалом.