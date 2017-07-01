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Продюсер CNN заявил, что почти все сотрудники телеканала считают Трампа клоуном

Международная панорама
1 июля, 4:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, июля. /ТАСС

Джимми Карр также добавил, что президент США не является республиканцем

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Известный в США общественный деятель Джеймс О'Киф в пятницу опубликовал на своем сайте очередную видеозапись, на которой один из продюсеров CNN заявляет, что практически все сотрудники этого телеканала считают президента Дональда Трампа "клоуном" и "сумасшедшим", а также оскорбительно высказывается об американских избирателях.

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На пленке, снятой на скрытую камеру, запечатлен продюсер Джимми Карр, который работает на CNN с 2013 года. По утверждению О'Кифа, на записи Карр говорит о Трампе, хотя имя президента не произносится. "90% из нас согласны с тем фактом, что он просто сумасшедший", - заявляет он, говоря в беседе с человеком, лица которого не видно. "В глубине души мы все считаем, что он клоун, что он до смешного непригоден для этого, действительно плохо справляется и не действует в интересах Америки", - отмечает продюсер.

"Это человек, который на самом деле даже не республиканец, - продолжает Карр. - Он просто принял [их платформу], так как это партия, с которой он, по его мнению, мог победить. Он не верит в то, во что верят эти люди". Продюсер также на видеозаписи оскорбительно отзывается об умственных способностях американских избирателей и позволяет себе уничижительные высказывания в адрес старшего советника президента США Келлиэнн Конуэй.

Ранее О'Киф обнародовал несколько сделанных скрытой камерой видеозаписей. На одной из них был запечатлен продюсер CNN Джон Бонифилд, заявляющий, что телеканал раздувает слухи, касающиеся предполагаемого сговора между Трампом и представителями России, исключительно в погоне за рейтингами. Продюсер в разговоре с человеком, лица которого не видно, в частности, признал, что большинство материалов о якобы имеющихся связях Трампа с РФ, публикуемых CNN, не соответствует действительности.

Руководство телеканала впоследствии заявило, что не станет применять дисциплинарные меры в отношении Бонифилда, так как посчитало, что он выражал личное мнение.

На другом видео, опубликованном О'Кифом, запечатлен политический обозреватель и ведущий CNN Вэн Джонс, который говорит: "Что касается России, это все полная ерунда". Из ролика контекст беседы не вполне ясен, однако, по словам О'Кифа, речь шла об утверждениях о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы США. Впоследствии Джонс заявил, что данная видеозапись была сфабрикована.

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