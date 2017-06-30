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Ведущий CNN заявил о недостоверности видеозаписи его высказываний о Трампе и РФ

Международная панорама
30 июня, 2:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, июня. /ТАСС

Ранее общественный деятель Джеймс О'Киф обнародовал видеозапись, сделанную на скрытую камеру, на которой Вэн Джонс говорит: "Что касается России, это все полная ерунда"

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НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Политический обозреватель и ведущий американской телекомпании CNN Вэн Джонс заявил, что видеозапись его высказываний о безосновательности утверждений о связях между президентом США Дональдом Трампом и представителями России является сфабрикованной. Свою позицию он изложил в авторском материале, размещенном в четверг на сайте CNN.

В среду известный в США консервативный активист и общественный деятель Джеймс О'Киф обнародовал сделанную на скрытую камеру видеозапись. На кадрах запечатлен Джонс, который говорит: "Что касается России, это все полная ерунда". Из ролика контекст беседы не вполне ясен, однако, по словам О'Кифа, речь шла об утверждениях о вмешательстве РФ в выборы в США и связях Трампа с российскими должностными лицами.

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Однако Джонс в опубликованном материале заявил, что запись была смонтирована таким образом, чтобы возникло впечатление, будто он отвечает на совсем другой вопрос. Ведущий утверждает, что он назвал "ерундой" вовсе не предположения о сговоре Трампа с Москвой. Как он сообщил, его слова, запечатленные на видео, касались ожиданий демократов, которые полагают, что окончательные результаты расследований по РФ могут каким-то образом привести к отставке Трампа. Джонс же дал понять, что считает такой исход крайне маловероятным.

В итоге обозреватель пришел к выводу, что стал жертвой обмана, и назвал О'Кифа мошенником, от которого "честный человек должен бежать, как от чумы".

До этого О'Киф обнародовал другую сделанную скрытой камерой видеозапись, запечатлевшую продюсера CNN Джона Бонифилда, который заявляет, что канал раздувает слухи, касающиеся Трампа и России, исключительно в погоне за рейтингами. Продюсер в разговоре с человеком, лица которого не видно, в частности, признает, что большинство материалов о якобы имеющихся связях Трампа с РФ, публикуемых CNN, не соответствует действительности. Он подчеркивает, что у канала нет серьезных доказательств на этот счет. Руководство CNN впоследствии заявило, что не станет применять дисциплинарные меры в отношении Бонифилда, так как посчитало, что он выражал личное мнение.

Президент США и его ключевые помощники неоднократно указывали на безосновательность подозрений в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз отвергала обвинения в попытках повлиять на ход американских президентских выборов.

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