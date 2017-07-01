Трамп вновь раскритиковал CNN, назвав ее материалы низкопробной журналистикой

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ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу вновь раскритиковал телекомпанию CNN, обвинив ее в распространении лживых новостей и низкопробной журналистики. Такую позицию глава государства изложил на своей странице в Twitter.
"Мне очень приятно видеть, что CNN, наконец, разоблачили как [СМИ, распространяющее] лживые новости и низкопробную журналистику. Самое время!" - написал он.
I am extremely pleased to see that @CNN has finally been exposed as #FakeNews and garbage journalism. It's about time!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 July 2017
Телекомпания CNN 22 июня опубликовала материал, в котором со ссылкой на источник утверждалось, что американский финансист Энтони Скарамуччи и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встречались 16 января 2017 года на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. В статье говорилось, что спецкомитет по разведке Сената Конгресса США начал расследование, чтобы выяснить, подавал ли Скарамуччи Дмитриеву надежды на скорое смягчение антироссийских санкций, введенных США в связи с событиями на Украине в 2014 году.
Сразу после публикации материала РФПИ указал на существенные фактические ошибки, которые просил скорректировать. Корректив не последовало, но вскоре CNN удалила статью по причине ее несоответствия "редакционным стандартам", и при этом принесла извинения американскому финансисту. В минувшее воскресенье информационный портал BuzzFeed сообщил, что руководство телеканала ужесточает правила публикаций материалов, связанных с Россией. Во вторник три сотрудника CNN уволились в связи со скандалом.