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Трамп вновь раскритиковал CNN, назвав ее материалы низкопробной журналистикой

Международная панорама
1 июля, 16:50 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 1, июля. /ТАСС

По словам президента США, ему приятно видеть, что CNN разоблачили как СМИ, распространяющее лживые новости

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© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу вновь раскритиковал телекомпанию CNN, обвинив ее в распространении лживых новостей и низкопробной журналистики. Такую позицию глава государства изложил на своей странице в Twitter.

"Мне очень приятно видеть, что CNN, наконец, разоблачили как [СМИ, распространяющее] лживые новости и низкопробную журналистику. Самое время!" - написал он.

Телекомпания CNN 22 июня опубликовала материал, в котором со ссылкой на источник утверждалось, что американский финансист Энтони Скарамуччи и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встречались 16 января 2017 года на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. В статье говорилось, что спецкомитет по разведке Сената Конгресса США начал расследование, чтобы выяснить, подавал ли Скарамуччи Дмитриеву надежды на скорое смягчение антироссийских санкций, введенных США в связи с событиями на Украине в 2014 году.

Сразу после публикации материала РФПИ указал на существенные фактические ошибки, которые просил скорректировать. Корректив не последовало, но вскоре CNN удалила статью по причине ее несоответствия "редакционным стандартам", и при этом принесла извинения американскому финансисту. В минувшее воскресенье информационный портал BuzzFeed сообщил, что руководство телеканала ужесточает правила публикаций материалов, связанных с Россией. Во вторник три сотрудника CNN уволились в связи со скандалом.

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Британский журналист: CNN опустилась до халтуры, раскручивая тему Трампа и России

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